Tom Brady estará preparado para enfrentarse a Washington y a Chase Young

Por EFE



El legendario mariscal de campo Tom Brady comentó este jueves estar listo para liderar a los Buccaneers de Tampa Bay en su duelo del partido de comodín de la Conferencia Nacional (NFC) que les espera ante el equipo de Washington, en la capital de la nación.

Brady, que disputa su primera temporada con los Buccaneers, dijo que para nada se sentía molesto por los comentarios que hizo el joven defensivo Chase Young, de Washington, al señalar que estaba listo para recibirlo y dedicarle un marcaje especial.

Después de que el pasado domingo Washington ganó el título de la División Este en la NFC, se escuchó a Young gritar: "Tom Brady, ya voy. ¡Quiero a Tom!".

Brady no había hecho ningún comentario al respecto hasta que este jueves se refirió a lo que dijo el ala defensiva de Washington, y para nada dijo sentirse "molesto" con el entusiasmo del novato que fue uno de los destacados en el triunfo ante los Eagles de Filadelfia.

El veterano mariscal de campo habló con los periodistas sobre Young antes del duelo contra Washington, programado para el sábado, en el primer partido de playoffs de la franquicia de Tampa Bay desde el 2007.

"Obviamente es un gran jugador joven y tenemos que hacer frente a una gran línea (defensiva)", dijo Brady, a través de NFL.com. "Se formó con Ohio State, así que creo que eso refleja la rivalidad que siempre ha existido entre Ohio State-Michigan, donde yo me formé".

El entusiasta novato ganó su primer título de división el domingo en la victoria a domicilio de 14-20 ante los Eagles.

Por su parte, el pasado lunes, el entrenador en jefe de los Buccaneers, Bruce Arians, elogió las habilidades de Young, pero le advirtió de que "será mejor que te guardes lo que deseas y trabajes duro en el campo".

Young habló con los periodistas el miércoles y dijo que no se disculparía por lo que dijo, pero atribuyó su entusiasmo a jugar contra un futuro miembro del Salón de la Fama.

"Estoy emocionado por cada partido. ¿Tom Brady? ¿Crees que no estaré emocionado de jugar contra G.O.A.T?. Seguro que sí", declaró Young a través de NFL.com. "No me voy a disculpar por decir que quiero a Tom".

Los Buccaneers son los favoritos de cara al enfrentamiento del sábado después de que Washington logró ganar el título de división con solo siete victorias gracias a una desastrosa temporada de todos los equipos que conforman la División Este de la NFC, ninguno de los cuales tuvieron marca ganadora.