"Es vergonzoso que una persona ilegalmente en nuestro país matara al jugador de los Colts, Edwin Jackson. Esta una de las muchas tragedias evitables", señaló Trump en su cuenta de Twitter.

El mandatario recalcó que deben hacer "que los demócratas sean más duros en la frontera, y con la inmigración ilegal. ¡RÁPIDO!".

So disgraceful that a person illegally in our country killed @Colts linebacker Edwin Jackson. This is just one of many such preventable tragedies. We must get the Dems to get tough on the Border, and with illegal immigration, FAST!