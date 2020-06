Yarmarie Correa: "Sigo siendo aprendiz acá'"

Se trata de la joven jinete Yarmarie Correa, quien se ha destacado en su debut en los hipódromos de Estados Unidos, donde espera cumplir su sueño deportivo.

En la programación del sábado, la jocketa istmeña logró dos triunfos con los que se colocó a tres ganadores del líder de la estadística, Luan Machado, quien tiene 16 primeros lugares, 6 segundos y 4 terceros.

Correa tiene 13 primeros lugares, 12 segundos y 10 terceros.

Ha sido muy consistente en sus montas y se ha mantenido en cada carrera entre el primero y cuarto lugar tanto en Mahoning como Thistledown.

En uno de sus triunfos, el sábado sobre los lomos del ejemplar 'Meet Me Maft Way', superó en duelo de jinetes panameños a Gerardo Corrales.

Correa, la joven aprendiz, de 25 años de edad, se ha destacado por su destreza en el sillín, dejando buenas sensaciones entre los conocedores en el reconocido hipódromo estadounidense.

"Ha tenido buen trabajo en tan sólo tres meses que lleva montando en Estados Unidos. No sólo ha sido reconocida por sus habilidades en el sillín en Thistledown, también dejó una buena impresión en el óvalo de Mahoning Valley, ubicado en Austin Town", comentó el fotógrafo Martín Levy, quien mantiene comunicación diariamente con la aprendiz panameña.

La fusta istmeña, que se graduó con honores en la Academia de Formación Técnica de Jinetes Laffit Pincay Jr., empezó su andar en la pista de Mahoning Valley.

En enero de este año da el gran salto a la hípica estadounidense, una aventura que, para muchos, era considerada como un riesgo por ser una aprendiz.

A pesar de no tener experiencia la joven jocketa ha mostrado carácter, buenos recursos y sobre todo ha sabido acomodarse en el sillín.

Yarmarie, una chica que desde niña mostró su amor por el deporte (fútbol, atletismo, 'Flag footbal'), sacó un espacio antes del 'meeting' previo a las carreras para charlar con nosotros.

¡Wao! ¿Qué buenas sensaciones estás dejando en Thistledown?

"Así es. Gracias a Dios hasta ahora todo me ha salido bien. Vine a fortalecer mi carrera aquí y esto no es fácil, pero me han tratado muy bien mis compañeros y el público. Bueno, todos aquí".

¿Te imaginaste algo así? Solo tienes tres meses y estás entre los líderes de las estadísticas.

"No me lo imaginé. Gracias a Dios, pero tengo muchas cosas por aprender aquí".

Hace un alto en la conversación y con un tono firme en su voz subrayó: "sigo siendo aprendiz acá".

La joven jinete está demostrando en Estados Unidos, un país donde abundan los hipódromos, por qué Panamá es la cuna de los mejores jinetes del mundo.

¿Cuál es tu misión en Estados Unidos?

"Estoy aprendiendo muchas cosas aquí y quiero fortalecer mi carrera como jinete".

Tras sus dos victorias el sábado en Thistledown, Correa, también tuvo tiempo para hablar del duelo con su compatriota Gerardo Corrales.

"Hahaha...... Nada. Competencia. Fue una bonita carrera".

"Hablamos brevemente y nos saludamos. Me felicitó y me dijo: una buena carrera".

También reconoció que se ha sentido más cómoda corriendo en Thistledown.

"Es una buena pista. Más ligera que la de Mahoning".

La amazona istmeña cerró la amena conversación con este mensaje: "Gracias a Dios por esta oportunidad y a todos los que de una u otra forma me ayudaron para estar aquí".