Yarmarie Correa se consolida como la líder entre los jinetes de Thistledown, EE.UU.

La panameña registra 288 carreras en esa pista, de ellas ha obtenido 43 primeros lugares, 29 segundos y 40 terceros. Sus ganancias están valoradas en 577,025.00 dólares.

Su triunfo más reciente fue el jueves 13 de agosto cuando se impuso en la octava carrera de la jornada sobre los lomos de la ejemplar 'SS Revolutionary'. Esa prueba repartió 27,500 dólares en premios.

El pasado 8 de agosto, Correa recibió un trofeo por liderar la estadística de los jinetes tras alcanzar la marca de 27 victorias en su primera campaña en Thistledown.

My first prize in this difficult profession 🥰🐎 I’m very thankful with god and the people that support me everyday 🤗 leading rider with 27 wins in the first meet at Thistledown 👏🏼💪🏼🙏🏼 🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦🇵🇦 @ JACK Thistledown Racino pic.twitter.com/WOYBdn6KaR