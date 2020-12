Yulimar Rojas: "Saltar 16 metros no es fácil, pero tampoco es imposible"

Por EFE



La atleta venezolana Yulimar Rojas, doble campeona del mundo de triple salto y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, declaró a EFE que para 2021 se plantea como objetivo saltar 16 metros, un reto que "no es fácil pero tampoco es imposible".

El 21 de febrero de 2020, en el Mitin de Madrid, Yulimar batió el récord mundial de triple salto en pista cubierta con 15,43 metros, una marca que superó el récord anterior de 15,36 que estaba en posesión de la rusa Tatiana Lebedeva desde 2004.

"Ha sido un año lleno de incertidumbres por todo el tema mundial que estamos pasando. Esperaba competir en los Juegos pero no pudo ser, así que saco lo bonito y trabajo en base a esto", dijo a EFE Rojas, elegida recientemente mejor atleta del mundo del año por World Athletics.

"Ha sido un año bastante duro a nivel mundial por el tema de la pandemia pero para mí positivo y que me deja bendiciones por los logros que he obtenido. He terminado la temporada, estoy sana y espero el año que viene reivindicarme", confesó.

"Estoy contenta porque el deporte es una herramienta para sacar alegrías y llevar emociones a la gente y estos éxitos me transportan a un próximo año en el que espero que sigan las cosas bonitas", comentó.

La atleta venezolana está "ansiosa" por comenzar un año que se presenta "hermoso" con los Juegos de Tokio como principal objetivo.

"Va a ser un año de reivindicación, en el que tenemos que sacar la cara y esperar que lleguen esos Juegos. Quiero dar lo mejor de mí, porque llevo cuatro años esperando este momento. Estoy muy feliz porque todo está saliendo de la mejor manera, cada día estoy creciendo y mi carrera va en ascenso. 2021 va a ser un año con grandes momentos y creo que voy a tener una buena repercusión en el mundo", manifestó.

Uno de los retos de Yulimar Rojas, entrenada por Iván Pedroso, es intentar llegar a los dieciséis metros en su disciplina de triple salto.

"Estoy trabajando fielmente para lograrlo. Es una meta mía, pero también de mi equipo de trabajo, mi mánager y mi familia. Saltar 16 metros no es fácil, pero tampoco es imposible. Sé que podemos lograrlo y llegar hasta ese punto", apuntó.

"Soy una atleta que se pone muchos retos y no descansa hasta lograrlos. Tenemos todo el potencial y las cualidades y es una meta que trabajamos y con la fe en Dios lo vamos a lograr", destacó.

La atleta venezolana, que habló con EFE en Madrid tras recibir el premio 'Silvestre del año', sabe en qué aspectos puede mejorar para seguir su progresión en un año olímpico.

"Mientras estemos vivos y haya salud podemos mejorar. Somos personas y cada día podemos superar las metas que tenemos propuestas. Todo se basa en querer y poder y en hacerlo posible. Me pongo retos, soy una luchadora constante y más que todo quiero buscar lo que sueño con anhelo", concluyó.