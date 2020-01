El encuentro tendrá lugar en el Hard Rock Stadium de Miami, y se estima que 60 mil personas digan presente en esta tan importante cita. De acuerdo al portal oficial de NFL un precio por una entrada puede alcanzar hasta los 4.500$ dolares y 23.725$, sin destacar que estos precios pueden alcanzar cifras mayores en reventa.

Los tickets más económicos para la edición 2020 del Super Bowl tienen un precio superior a los USD 4,600 y los más caros llegan a los USD 50,000. En un listado en donde las entradas para el Super Bowl han sido más costosas, esta la versión del 2015, que se celebro en Glendale ,Arizona, en el University of Phoenix Stadium, donde una entrada en promedio alcanzo los 9,723$ dolares.

Uno de los factores importantes del porque los tickets, han aumentado su precio, es que los Chiefs, no disputaban un Super Bowl desde 1970, aunque quizás existan otros argumentos que sean la causante del aumento del precio de los boletos, uno más podría ser que ambos equipos cuentan con mariscales de campo jóvenes, que no solo genera ilusión en los seguidores de los Chiefs y 49ers, Si no también del publico de la NFL en general.

Sin duda alguna, el deporte ha trascendido fronteras, pero esto es un indicador que destaca cual es el deporte rey en Estados Unidos, el fútbol americano.