Ganador de tres etapas en esta edición, el piloto de 34 años sufrió una dura caída el sábado que le lesionó la rodilla.

"Hemos tenido una caída fuerte; me he salido de la pista en un agujero grande y la moto se me ha caído encima. Me he roto la rodilla seguro porque está muy inestable y no consigo poner pie a tierra", había dicho tras su caída.

Este era su octavo Dakar. En el 2017 firmó su mejor resultado al acabar quinto de la general.