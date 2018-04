El peso, el caballo que debió domar el exjinete panameño Laffit Pincay Jr.

"Fue una carrera buena, pero muy difícil para mí, porque siempre tuve que controlar el peso ... controlar el peso siempre fue mi mayor reto", señaló esta leyenda de la hípica, de 71 años y radicado en Estados Unidos, durante una reciente visita a Panamá.

Contó que no celebraba sus logros, pues tenía que limitarse a las tentaciones de la comida y la bebida porque si se "excedía sabía que al día siguiente la iba a pagar" en la báscula.

"Hice tantas dietas, pero me jugaban en contra, porque para montar un caballo de carreras se necesita bastante energía, y eso me faltaba", confesó, aunque al final aprendió a comer mejor, lo que le ayudó a mejorar su rendimiento para llegar a ser el máximo ganador de carreras en Estados Unidos.

"Aprendí a cómo cuidarme (...) en ese entonces mi carrera comenzó a surgir otra vez, gané muchas carreras, hasta romper el récord de Bill Shoemaker, el mejor jinete en los Estados Unidos, hasta que tuve la caída" en abril de 2003, indicó.

Pincay Jr. rompió el récord de carreras Shoemaker el 10 de abril de 1999, sumando su triunfo 8.834 sobre los lomos de Irish Nip en el Hipódromo de Hollywood Park. El panameño se retiró en 2003 con un total de 9.530 victorias en su carrera, un récord que se mantuvo hasta 2006, cuando el jinete Russell Baze ganó su carrera 9.531.

La caída de Pincay Jr. se dio el 29 de abril 2003, a los 57 años, tras lo cual se retiró.

"Fue muy duro haberme retirado. La caída fue bastante aparatosa y las fracturas en el cuello llevaron a los doctores a recomendarme a no montar más. Te aseguro que fue duro, porque en esos momentos lo estaba haciendo muy bien, era como un segundo aire en mi carrera, a pesar de mi edad", dijo.

El objetivo del ex jinete era llegar a las 10.000 victorias en su carrera.

Pincay Jr. confiesa a Efe que hace dos semanas volvió a montar a caballo, luego de casi 14 años lejos de los lomos de un equino.

"La verdad no montaba un caballo desde que me retiré, aunque hace dos semanas los hice para publicitar el Santa Anita Derbi, una carrera previa al Kentucky Derbi, me sentí muy bien", expresó.

Ahora, Pincay Jr. mira hacia atrás y sabe que ha dejado un legado, y en cada una de sus llegadas a su país natal procura asistir a la escuela de jinetes que lleva su nombre en las inmediaciones del Hipódromo Presidente Remón.

"Estoy muy orgulloso de la escuela de jinetes, porque ellos salen bien preparados. Nosotros no éramos ni la sombra de los jinetes que salen ahora de la escuela, les enseñan muy bien", manifestó.

Pero Pincay Jr. resiente también lo decaído que está el mundo de la hípica en Panamá, pues, afirmó no hay "mucha gente en las carreras, hay que hacer algo por eso".

Pincay Jr. rememora que su carrera como jinete comenzó a los 17 años, pero antes de llegar al deporte que lo encumbrara, practicaba el béisbol, uno de los tres deportes más practicados en Panamá.

"Yo representé a Panamá a los 13 años, jugaba segunda base, fui campeón en un torneo internacional en Nicaragua. Recuerdo que cuando regresé, el director me dijo: 'te doy un consejo, eres muy buen jugador de pelota, pero vas a ser muy pequeño, por qué no eres jinete como tu padre'", expresó.

La noticia no fue del todo buena para Laffit, quien señala que fue "un momento triste, pero él tenía razón".

"A los 15 años le pedí a mi madre que me diera permiso para ir a los caballos, me tomó dos años para aprender, a los 17 años comencé a montar y a los 18 viajé a Estados Unidos", señaló.

El exjinete panameño ganó en una ocasión el Derbi de Kentuchy sobre los lomos de Sawle en 1984, ese mismo año con el mismo ejemplar ganó el Belmont Stakes, carrera en la que venció además en en 1982 sobre Conquistador Cielo y en 1983 con Caveat.