"Traicionó mi confianza, se aprovechó de mi juventud y abusó de mí cientos de veces", dijo la exgimnasta Alexis Moore durante la vista en Lansing, Michigan.

"¿Está usted arrepentido por sus acciones y por todas las vidas que cambió para siempre?", añadió dirigiéndose directamente a Nassar, quien acudió vestido con el atuendo azul de su prisión.

Cabizbajo y sujetándose la cabeza con sus manos, Nassar escuchó los impactantes testimonios de sus víctimas. Algunas quisieron hacerlo en persona mientras que otras lo hicieron anónimamente.

Nassar "me robó la inocencia, la privacidad, la seguridad y la confianza", explicó en la corte la exgimnasta Jade Capua. Los abusos fueron "una experiencia que me cambió la vida, que me robó la inocencia demasiado joven".

"Estoy realmente orgullosa de ti", respondió la jueza Rosemarie Aquilina tras escuchar su testimonio. "Tu cicatriz se ha convertido en un potente altavoz. Gracias por tu coraje", añadió.

Olivia Cowan, madre de dos hijas, explicó que sufre de estrés post-traumático y que tiene miedo de que sus hijas vayan a fiestas de cumpleaños o a pasar la noche a casa de amigas.

"¿Si no puedes confiar en un médico de fama mundial en quién puedes confiar", dijo Cowan entre lágrimas.

Según la oficina del Fiscal General de Michigan, se espera que 88 mujeres y niñas testifiquen durante el juicio.

AFP.