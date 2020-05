Los millones de las ciudades deportivas

Un hípico de tuerca y tornillo, que para nada se opuso a que revelara su nombre, me hizo un comentario con el cual recordé a mi querido padre, al igual que a mi abnegada madre.

A ambos los tengo siempre presente por todas esas riquezas y enseñanzas que me han dado para seguir adelante.

Palabras más, palabras menos... Entre otras de las cosas que siempre me decía mi padre: Haz las cosas correctamente para que camines siempre con la frente en alto, sin bajar la cabeza ante nadie y actuar de cara al sol.

¿Quién le da esos datos del Hipódromo? ¿Alguien lo llama?, me preguntó mi gran amigo hípico.

"Yo opino en mis redes", le contesté sin vacilar, y después de eso quedó contándome cosas que se mantienen ocultas en los corrillos hípicos por "diversas razones".

Qué por cierto no vienen al caso. Algunos de sus planteamientos no le agradarán a muchos hípicos, menos a esos que tienen temor a salir a la calle para no ser señalados...

Por ahora lo dejo ahí. No me gusta hablar ni escribir sin tener todos los argumentos.

Pero como me encantan las historias e investigaciones periodísticas, en estos tiempos de coronavirus creo que es un buen momento para desempolvar algunos datos de asuntos que nos siguen ocultando en el sufrido deporte panameño.

Por ejemplo, hay temas de fondos públicos que se siguen cuestionando ya después de varios años.

Y que pienso deben de aclararse para que saber de cara al sol que realmente fue lo que pasó.

Así el escándalo de la Ciudad Deportiva de David debe de investigarse hasta las últimas consecuencias para que no quede impune.

Me refiero a los fondos públicos de las ciudades deportivas que no fueron construidas en el período entre 2011 y 2014.

Una auditoría de la Contraloría General de la República determinó una lesión patrimonial de 8.3 millones de dólares en el proyecto Ciudad Deportiva de David, Chiriquí.

A su vez, quedó al descubierto un supuesto desvío de, al menos, 15.2 millones que fueron destinados a este mega proyecto deportivo.

Millones que se pagaron en obras que no se concluyeron, y que hoy nos está haciendo una falta enorme.

Señor director general de Pandeportes, usted se comprometió que en su gestión pondría todo su empeño para poner la casa en orden. Manos a la obra.

¡¡¡Esa es mi opinión!!!