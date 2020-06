¿Qué pasa con las instalaciones deportivas en Colón?

Que trata de la responsabilidad que le corresponde al actual gobierno a través de Pandeportes de solucionar la precaria situación que presentan las instalaciones deportivas de la provincia de Colón.

Además, de colaborar para que se investigue el status de algunas obras deportivas que con bombo y platillos se anunciaron, pero que no se concluyeron.

Este es el caso de la moderna Ciudad Deportiva de Colón y el nuevo estadio de béisbol Roberto Mariano Bula, este último es una obra millonaria que fue incluida en el desaparecido proyecto Renovación Urbana 'Nuevo Colón' .

Por ejemplo, Espinosa, periodista colonense, destaca que en el caso de la Ciudad Deportiva de Colón (2013), el proyecto nunca fue más que eso, ya que el consorcio responsable no pudo adelantar más del 16.8 %, a pesar de que la institución deportiva[Pandeporte] les adelantó la suma de 21,5 millones de dólares".

Lo cierto de todo es que los olvidados colonenses se quedaron esperando la construcción de la famosa Ciudad Deportiva al igual que perdieron la esperanza de ver realizado el proyecto Renovación Urbana Nuevo Colón.

Pero lo más dramático es lo que sucede con el nuevo estadio de béisbol Roberto Mariano Bula, un viejo coliseo cuyas estructuras fueron derrumbadas para supuestamente darle paso a un estadio moderno con certificación de MLB.

Su situación es precaria y urge su construcción para el beneficio de una provincia que ha dado brillantes peloteros, así como boxeadores y el único ganador de una medalla de oro en Juegos Olímpicos, el saltador Irving Saladino.

A propósito, ya que hablamos de Saladino, éste en sus inicios jugó béisbol y actualmente ocupa la Dirección Técnica de Pandeportes.

Me parece interesante los planes que se ha trazado Saladino desde la dirección técnica para impulsar y buscar nuevos talentos en el deporte.

Pero creo que también podría ayudar mucho a que se solucione el problema que hay con la empresa encargada de la construcción del nuevo parque de pelota 'Mariano Bula'.

Sin duda, ese sería un logro tanto para él como para el gobernante Nito Cortizo que los haría perdurar a través del tiempo.

No sé si el destino de los colonenses es vivir engañado por los diferentes gobiernos, pero se le presenta una oportunidad de oro al actual gobernante del país que es oriundo de esa provincia.

Ciertamente, quedé decepcionado con lo que vi en los terrenos donde funcionó el viejo coliseo Mariano Bula.

Nada se ha hecho y lo que hay son escombros de unas viejas estructuras, además de montes y lagunas de aguas lluvias que podrían convertirse en un foco de infección.

En el caso del Mariano Bula se comenzaron los movimientos de tierra, pero las obras no prosiguieron, y a la fecha se desconoce si hay un plan para hacer realidad este sueño de los aficionados colonenses.

En febrero de 2018 se anuncia el nombre de la empresa que haría los trabajos en el 'Mariano Bula' y en el 'Jaime Vélez', con una inversión estimada en 15,1 millones de balboas.

A pesar de todo, los deportistas colonenses cifran sus esperanzas en este nuevo gobierno.

Después de todo el mandatario se comprometió en un discurso que dio el año pasado: "No más engaños, no más burlas, no más planes que no se realizan. Colonenses todos, ¡gente noble y buena!, y cuando digo gente noble y buena estoy hablando de mucha gente noble y buena".

¡Amanecerá y veremos!