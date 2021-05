"Por lo que sabemos, hay luz verde" para los Juegos de Tokio, afirma Dick Pound

Por AFP



"Por lo que sabemos hoy, es una luz verde" para la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio en julio, afirmó el canadiense Richard Pound, veterano miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), en una entrevista este jueves con la AFP.

Pregunta: ¿Podrían todavía cancelarse los Juegos Olímpicos de Tokio?

Respuesta: "No hay ningún indicio de que haya algún elefante en la habitación que no conozcamos. Yo tengo mi billete. Por lo que sabemos hoy, es una luz verde. El COI tendrá la última palabra, pero si el país anfitrión no quiere acogerlos, no se llevarán a cabo. Desde el principio del debate sobre un eventual aplazamiento ha habido contactos regulares y una cooperación muy estrecha entre los japoneses y el COI. El COI respondió positivamente a la sugerencia de Japón de que no se celebraran en 2020 y fueran pospuestos un año.

Por el momento, la gran cuestión es si habrá espectadores y, si ese es el caso, qué porcentaje de instalaciones serán accesibles. Nosotros hemos respondido a la petición japonesa de que no se autoricen espectadores extranjeros. Y hemos respondido a su preocupación por el número de extranjeros que entren en Japón por cualquier motivo relacionado con los Juegos Olímpicos. Los japoneses han reducido en un 50% el número de extranjeros que pueden entrar en su territorio".

P: La celebración de los Juegos está siendo cuestionada por una mayoría de japoneses, que piden un aplazamiento o una cancelación debido a los riesgos sanitarios asociados a la pandemia. ¿Es esto una preocupación para el COI?

R: "En el mundo desarrollado, siempre hay un 25% de personas que se oponen a todo en todo momento. Nosotros preferimos confiar en la información científica actualizada, en la información verificada sobre el virus, su tratamiento, las vacunas y la prevención. Solo por poner un ejemplo, en 1984 hubo muchos artículos en los medios de comunicación que estaban realmente preocupados por el número de atletas olímpicos que podían morir a causa de la nube de contaminación en los Juegos de Los Ángeles.

De alguna manera es como el Zika antes de Río (los Juegos Olímpicos de 2016). No era la temporada ni la zona geográfica correcta, pero la gente estaba convencida de que el virus diezmaría a las multitudes y a los atletas. Así que hay que esperar ese tipo de cosas y superarlas. Creo que algunos de los discursos deberían tratar de tranquilizar al público en general.

P: ¿Cómo serán los Juegos Olímpicos si se celebran? ¿En qué serán diferentes respecto a los anteriores?

R: "Serán ciertamente menos festivo. Las calles no estarán repletas de atletas y espectadores, etcétera. La emoción de estar en una ciudad olímpica será más contenida. Sin embargo, habrá competiciones olímpicas y atletas de 206 países que tendrán que participar y volver a casa en cuanto terminen su competición. No habrá ese tipo de ambiente, pero habrá emoción, la emoción que acompaña la competición, y eso es lo que te lleva allí en primer lugar".