"Fuera del campo son arrogantes, queda claro por sus comentarios, pero es algo que respeto. Nosotras demostramos que somos humildes pero con confianza, no nos hemos sentido inferiores a ellas y al final la arrogancia es algo que debilita", señaló Losada.

"Por sus palabras esperaban pasar más cómodas y se ha demostrado que no hay tanta distancia", añadió.

La jugadora del Barcelona se retiró a la media hora de juego tras recibir un golpe en el ojo.

"Estaba en el suelo, no se si me dieron con el pie y la rodilla. Quería seguir, pero no podía ver lo que me venía por la derecha y he tenido que pedir el cambio", explicó en zona mixta, donde lucía un enorme morado en el ojo derecho, en el que todavía no había recuperado la visión.

España cayó por dos penales convertidos por Megan Rapinoe. El tanto español lo marcó Jenni Hermoso.

"Hemos demostrado que quedan atrás esos días en los que España no era capaz de competir físicamente ni mentalmente. Estamos preparadas. Hemos tenido un poco de mala suerte, pero super orgullosa del trabajo del equipo", señaló la centrocampista.

Sobre el segundo penal, señalado con la ayuda del asistente de vídeo, dijo: "El VAR está provocando que haya muchos penales que son a medias, que son opiniones".