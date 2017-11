¿Por qué el panameño Ismael Díaz no puede jugar en Copa con el Deportivo?

Ante la UD Las Palmas, el cuadro coruñés no alineará a jugadores extranjeros no comunitarios, pues tanto Sidnei Rechel, lesionado en el bíceps femoral, como Fede Valverde y Celso Borges, ausentes por decisión técnica, no han viajado con la expedición deportivista. En el caso del costarricense y el uruguayo, el míster del Deportivo ha preferido mimar el estado físico de los dos internacionales para que ambos afronten en las mejores condiciones posibles el duelo liguero contra el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

En relación a Ismael, la normativa a cumplir por el Deportivo es clara: se fija en tres el número máximo de jugadores no comunitarios que cada club de Primera División puede inscribir y alinear simultáneamente. Un requisito inexistente en Segunda B, pues el artículo 120 del Reglamento General de la RFEF, relativo a la regulación de los futbolistas que no posean la nacionalidad española, establece que "en las competiciones de carácter no profesional los futbolistas extranjeros podrán inscribirse sin ninguna clase de limitaciones, tanto en cualesquiera de las divisiones o categorías actuales, como en las nuevas que eventualmente pudieran establecerse, siempre y cuando acrediten su residencia legal en España".

Por consiguiente, la problemática que rodea al fabrilista no está relacionada con la presencia o no de jugadores foráneos sobre el césped, sino con la inscripción de los mismos en competiciones oficiales a disputar sobre el territorio español. Con las tres plazas cubiertas, Ismael no puede vestirse de corto con el Deportivo, tengan minutos o no Sidnei, Valverde y/o Borges. Ni en la Liga ni tampoco en la Copa del Rey, como así lo han confirmado fuentes del propio club a ElDesmarque.

En caso de que el Deportivo opte por ejecutar la opción de compra insertada en el contrato de cesión de Ismael Díaz y tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva entiendan que el panameño se ha ganado formar parte del primer equipo en la temporada 2018-19, sería necesario liberar una plaza destinada a futbolistas extranjeros no comunitarios. Ésta es la única vía posible.