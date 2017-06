El panameño Jiménez es presentado en el Varzim de Portugal

El oriundo de Veracruz, quien vistió la camisa de la selección mayor de Panamá, estará nuevamente en Europa luego de haber militado en el Elche II de España.

El volante panameño agradeció la oportunidad en el club portugués.

"Me siento orgulloso de venir a este club, vengo a demostrar el talento que tengo para aportar al equipo. Cuando me dijeron que venía a Portugal me gustó la idea y de una vez dije que sí a la oferta", sostuvo el jugador de 24 años de edad.

"Es la primera vez que vengo acá a Portugal, Ismael Díaz (panameño) que juega en el Porto me dijo que el torneo es difícil, muy competitivo y que es una liga muy ordenada".