El panameño "El Nica" Concepción reta al verdugo del "Chocolatito"

La categoría supermosca (115 libras) está al rojo vivo con los monarcas mundiales Sor Rungvisai, campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y el japonés Naoya Inoue, monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

"La categoría se puso buena, pero me encantaría pelear con el tailandés, porque se adapta a mi estilo. Vi el récord de él (Rungvisai) y se que tiene 40 nocaut pero la mayoría han sido con puros debutantes y tiene un par de peleas con boxeadores experimentados", consideró ‘El Nica' Concepción al colega Ricardo Archibold del diario El Siglo.

Concepción recientemente (2 de septiembre) perdió ante el mexicano Irán Díaz en una decisión polémica en la ciudad de Obregón, Sonora, México.

A juicio del peleador panameño, realizaría una mejor pelea que el ‘Chocolatito' ante Rungvisai.

"Yo haría una súper pelea con Rungvisai, porque ‘Chocolatito' González viene de un peso de 105, 108 y 112. Además no aguanta las pegadas de los 115 libras. Me encantaría una pelea con el tailandés, ojalá que me dieran la oportunidad y cuidado que me puedo coronar campeón ante él', agregó.