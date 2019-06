El perdón al futbolista acusado de acoso sexual divide a Egipto

"Equipo de acosadores": en las redes sociales, convertidas en el único espacio de debate en un Egipto bajo régimen autoritario, numerosos internautas expresan su descontento ante el regreso del jugador, apoyado por sus compañeros, entre ellos Mohamed Salah.

"Salah apoya el acoso", se indignan los internautas. Ni el 'rey' Salah escapa a las críticas en un país en el que el delantero del Liverpool es un referente social cuya imagen adorna calles y muros.

Después de que explotase el escándalo el miércoles, varios compañeros de Amr Warda le expresaron su apoyo, con Salah a la cabeza. En Twitter, el astro egipcio hizo un llamamiento a creer en las "segundas oportunidades", y consideró que "castigar no es la respuesta".

We need to believe in second chances... we need to guide and educate. Shunning is not the answer.