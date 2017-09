¿Será posible una Liga sin el Barcelona?

“El Barça jugará donde quiera jugar. Tiene la suficiente grandeza para decidir”, aseguró Gerard Esteva, presidente de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña y del Comité Olímpico Catalán; “si el proceso independentista avanza los clubes catalanes no podrían jugar la liga. Ni el Barça ni ninguno”, respondió Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol.

La presión y la fractura social no es un secreto en la actualidad catalana y el deporte, ni pretendiéndolo, consigue mantenerse al margen porque es demasiado apetecible colocarlo, con el Barça en primer plano, en ese incómodo escenario.

Cataluña celebra este lunes su fiesta nacional, el 11 de septiembre, y lo hace con la tensión a flor de piel. Dentro de 3 semanas, el 1 de octubre, el gobierno de la Generalitat tiene prevista la realización de un referéndum vinculante tras el que pretende proclamar, unilateralmente, la independencia de la región del resto de España.

El gobierno central, en palabras del presidente Rajoy, asegura que este referéndum “no se celebrará” proclamando que es “ilegal e inconstitucional” y a medida que transcurren los días el ambiente en Cataluña se enrarece entre los favorables al plebiscito, dando por hecha su victoria legítima, y los contrarios a la secesión. Y entre todos ellos… El silencio.

Silencio y un punto certero de miedo a lo que pueda suceder, también, contemplando como otros muchos actores alrededor de este proceso, personajes mediáticos de todos los ámbitos, se apartan del escenario, ya sea por comodidad o por incomodidad.

Y a todo ello no es ajeno el deporte profesional. “No soy vidente político” cerró con pocas ganas el vicepresidente Carles Vilarrubí, que tomó la palabra en nombre del Barcelona. “Lo que no entiendo es porque solo nos lo preguntan a nosotros y no a otros clubs catalanes. El Barça no es un actor en la situación de Cataluña… Yjugará dónde estén Espanyol y Girona” solventó el dirigente, mientras Sergi Roberto, representante de la primera plantilla en la ofrenda al monumento de Rafael de Casanovas, mantenía silencio.

Silencio. Roto en muy pocas ocasiones. Si el Barça dio oficialmente en mayo su apoyo al proceso soberanista catalán, con su adhesión al Pacte Nacional del Referéndum, desde entonces ha intentado mantenerse al margen del plano tras las múltiples reacciones contrarias que aquello suscitó.

“Yo no pido la independencia, apoyo la consulta porque me parece algo democrático. No tiene nada que ver estar a favor del referéndum con estar a favor de la independencia. Hay muchísima gente que ha apoyado el referéndum y que está en contra de la independencia. No hay ningún problema en eso”, afirmó en su momento Gerard Piqué, señalado de manera unánime y de los pocos que se ha mantenido firme y tranquilo en explicarse.

Como Pep Guardiola, entrenador del Manchester City y cuya figura es la más firme defensora de ese referéndum… Más aún, de esa posible Cataluña independiente que pueda nacer tras el primero de octubre.

Perder

¿Quién perdería más sin el Barça en la Liga española? Las respuestas son igual de encontradas. Desde las posiciones más independentistas se sostiene que el club azulgrana, como los restantes, jugaría “sin ningún problema” una nueva Liga catalana a partir de la próxima temporada.

“España no puede permitirse perder al Barcelona” se afirma, también, desde varios ámbitos. “No habría un golpe peor para la Liga que expulsar a uno de sus dos iconos, que tiene además en sus filas el mejor jugador de la historia. En el supuesto, que es muy suponer, que el Barça tuviera que abandonar la competición, la principal perjudicada sería la propia Liga, mucho más que el Barça, que presumiblemente podría encontrar hueco en alguna otra gran liga europea” escribió en el diario Sport su director Ernest Folch.

“Habría que cambiar la Ley del Deporte y eso no es tan simple” se afirmó desde el CSD, rechazando ejemplos como los del Mónaco o el Andorra, que juegan el uno en Francia y el otro en España siendo estados independientes. “No hay mucho que discutir porque es un escenario que ni nos planteamos” solventó Tebas desde la Liga.

“Nosotros no entramos en política, nunca” resumió Ramón Robert, Consejero Delegado del Espanyol, quien, de todas maneras sí se expresó con la claridad que en ningún momento hizo referencia Vilarrubí: “No me imagino una Liga sin el Espanyol”.

“El 2 de octubre, y el 3, el 4 y demás días no pasará nada porque este referéndum no tiene validez ninguna. Ni tienen urnas, ni papeletas ni centros en los que votar legalmente… Buscan una Cataluña a medio camino entre Corea del Norte y Venezuela” expresó Alejandro Fernández, portavoz del Partido Popular en Cataluña en respuesta a un movimiento popular que desde el gobierno catalán se considera “imparable”.

Pasan los días y la situación catalana no hace más que enrarecerse. Entre el ‘derecho a decidir’ proclamado por unos y la ‘legalidad constitucional’ defendida por otros Cataluña se acerca enfrentada al 1 de octubre. Y el deporte, con el FC Barcelona al frente, no sabe el escenario al que se enfrentará en los próximos meses.

Texto: Jordi Blanco (ESPN Digital)