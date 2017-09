El presidente de la Liga acusa al PSG y a Neymar de "mearse" en el sistema

El presidente de la Liga española de fútbol, Javier Tebas, aseguró este miércoles que el París Saint Germain se burla del fútbol, y que el brasileño Neymar y el club francés "se mean" en el juego limpio financiero.

"El PSG se está burlando del sistema (...) Un periodista español lo definió, y espero no ser grosero, como mearse en la cama o en la piscina", dijo Tebas en la conferencia Soccerex que se celebra en la ciudad inglesa de Mánchester.

"Pues bien, Neymar fue al trampolín y se meó en la piscina. No puede tolerarse", añadió Tebas, que criticó también al Mánchester City.

El club parisino es propiedad del fondo de inversiones soberano de Catar, y el inglés del jeque Mansur, de la familia gobernante en los Emiratos Árabes Unidos.

Tebas dijo que el PSG se comporta como una empresa de gas, en referencia al hidrocarburo, que es la principal fuente de riqueza catarí.

"Todo lo que tiene que hacer el PSG" para comprar jugadores "es abrir el gaseoducto", ahondó Tebas.

El club parisino revolucionó el mercado de traspasos al pagar la cláusula de rescisión del brasileño Neymar al FC Barcelona, que ascendía a 222 millones de euros, antes de hacerse con el francés Mbappé, del Mónaco, la estrella ascendente más codiciada del momento, por 180 millones -en una cesión con opción de compra por esta cantidad-.

'Deformarán este sector'

Precisamente, en la presentación de Mbappé este miércoles, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, se defendió asegurando que no tienen "nada" que esconder y que están cumpliendo las reglas de juego limpio financiero: "hemos hecho todo de manera transparente. No tenemos nada que esconder, no tenemos necesidad de esconder cosas".

La UEFA abrió una investigación sobre los fichajes del PSG, pero Tebas reclamó más contundencia: "mi objetivo es que haya una orden para acabar con esta situación, porque, si no hacemos nada, ahora tendremos al PSG y al Manchester City, pero más adelante será un jeque de Bahréin o un empresario malasio los que deformarán este sector".

El dirigente de la máxima competición profesional española, que busca destronar a la Premier League inglesa como el torneo más lucrativo, denunció que las víctimas de esta situación "son los clubes que cumplen las reglas".

Asimismo, se vanaglorió de que en España "hemos descendido a clubes a la segunda división por prácticas como éstas".

Tebas rechazó que sea hipócrita condenar las inversiones cataríes cuando el FC Barcelona llevó publicidad en su camiseta de la aerolínea nacional de ese país.

"Pagaron un precio de mercado" por ello, argumentó, "porque luego vino una empresa no estatal, japonesa, que pagó más".

"Cuando los contratos no reflejan los ingresos reales del mercado, como con el dinero que no viene del fútbol, entonces tomamos medidas", sentenció.