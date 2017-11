El que quiera al panameño Armando Polo, deberá pagar $100 mil

En declaraciones recogidas por El Gráfico, Contreras manifestó que Tauro "no quiere prestarlo más, sino vender el pase de Polo —máximo realizador del abierto salvadoreño con 15 dianas—". "Nosotros no tenemos esa cantidad. hace algunas semanas viajé a Panamá para hablar con el presidente del Tauro, pero me dijo eso: que querían $100 mil por él", explicó Contreras.

Polo, por su parte, colgó un mensaje en sus redes sociales que dejan entrever una despedida del Sonsonate.