La renovación de Messi, un símbolo de las dudas del Barça

¿Capricho de estrella o un auténtico enfado fruto de la frustración? El jueves, día en el que el Real Madrid ganaba 1-0 al Getafe y ampliaba a cuatro puntos su ventaja sobre el Barça, a cinco jornadas para el final, la radio Cadena Ser lanzaba la 'bomba'.

"Ahora mismo Messi paraliza la renovación con el Barça que había empezado, iba por buen camino, con sintonía entre ambas partes pero tras los últimos acontecimientos Messi reconsidera todo y para las negociaciones para renovar su contrato", sostuvo el programa deportivo 'El Larguero'.

"La idea que tiene ahora el argentino es acabar estos cinco partidos, jugar la temporada que viene y marcharse, esto es lo que ahora mismo está en la cabeza de Leo Messi, abandonar el Fútbol Club Barcelona", añadieron desde ese programa.

- "No lo he escuchado" -

Una cuestión que arroja todavía más nerviosismo a los hinchas azulgranas, en un momento difícil de la temporada, con LaLiga muy complicada y a un mes del torneo final de la Liga de Campeones.

"No especularé con esto, no lo he escuchado, no tengo constancia de que él haya dicho nada", sentenció el sábado el entrenador Quique Setién, en la víspera de un partido crucial en Villarreal.

"Le veo bien, todo lo demás son especulaciones. Hablamos lo que tenemos que hablar y sin más", añadió el técnico cántabro.

A un año de las elecciones a la presidencia del club, estas especulaciones sobre el seis veces Balón de Oro, pieza indispensable del Barcelona desde hace más de una década, son muy serias para el presidente Josep Maria Bartomeu y sus colaboradores.

En el pasado, el club ya se enfrentó a rumores al respecto. En enero de 2015, Messi estaba molesto con el entrenador Luis Enrique Martínez, que le había dejado en el banquillo en un partido ante la Real Sociedad.

💣 BOMBAZO - MERCADO DE FICHAJES:🇮🇹 Juventus, está pensando en contratar a 🇪🇦 Pep Guardiola, para que el español convenza a 🇦🇷 Lionel Messi de fichar por la 'Vecchia Signora' y juntarlo con 🇵🇹 Cristiano Ronaldo. 🔥Ver juntos es un sueño @juventusfces. 🙏 #FichajesFG. pic.twitter.com/NRnsn8P3z7 — 100% FICHAJES DE FÚTBOL (@FichajeGoleador) July 3, 2020

- "Messi duda, el Barça tiembla" -

Tras ello, la 'Pulga' siguió la cuenta de Instagram del Chelsea, lo que disparó los rumores sobre un deseo de irse.

El efecto fue inmediato. Bartomeu calmó los ánimos, Luis Enrique hizo su parte y el Chelsea descartó un traspaso de tal envergadura, considerándolo "casi imposible" para cualquier club que quisiera respetar el 'fair play' financiero de la UEFA.

Casualidad o no, el Barcelona estaba entonces en liza en un final de temporada en el que se jugaba todo.

Messi acaba de llegar a los 700 goles en su carrera profesional, pero la prensa le ha dedicado más titulares por ese supuesto malestar y por las dudas sobre su continuidad. Todo ello, después de que el Barça haya empatado tres de los cuatro últimos partidos.

"Messi duda, el Barça tiembla", titulaba el sábado en portada el diario deportivo español As.

"El enfado de Messi trae de cabeza al barcelonismo", señalaba también en su primera página Marca, mientras que el diario catalán L'Esportiu escribió "Dudas" en grande en su portada, explicando que Messi no veía un proyecto ganador a corto plazo en la entidad.

El contrato del argentino dura hasta junio de 2021. La decisión estaría ahora en si renovar para acabar su carrera en el Barcelona o si buscar un nuevo último proyecto con 34 años.