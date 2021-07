Fórmula 1 Un round 10-0 para Verstappen en la F1

El joven piloto de 23 años fue superior al actual campeón mundial, el inglés Lewis Hamilton, defendiendo su posición con una buena salida y sobre todo, rodando sin cometer errores.

Justo lo que hay que hacer para poder derrotar al rapidísimo piloto de la escudería de las 'flechas plateadas'.

Es el segundo triunfo consecutivo de Verstappen en una temporada que promete muchos duelos entre estos dos grandes rivales de la F1.

Un dominio absoluto del chico de Red Bull, que más allá de conducir un mejor coche esta temporada, está demostrando más madurez como piloto y el temple que se necesita para aguantar la presión en un momento determinado de la carrera.

Back at the Red Bull Ring! But it will be a new challenge. Let’s try to start where we ended last week #KeepPushing 🇦🇹 #AustrianGPpic.twitter.com/GGV4sAPlyr