Con rugido de motores en playas de Lima, dice adios el Rally Dakar-2019

El podio instalado sobre las arenas de la playa Magdalena, en el litoral limeño, se convirtió en un verdadero escenario de celebración cuando se realizó la llegada simbólica y la ceremonia de clausura y premiación.

Fueron once días de competencia en las dunas y desiertos peruanos.

La carrera finalizo con lágrimas y emociones de los competidores al mediodía en su décima etapa en las dunas y desiertos de la ciudad de Pisco al sur de Perú.

Un príncipe con fama

"Es increíble. Me enorgullece el equipo. Quiero volver el año que viene", dijo a la prensa Al-Attiyah, triple vencedor del Dakar.

En su llegada a Lima, el catarí aún con polvo y tierra en su uniforme no dudó en tomarse fotografías y selfies con los fanáticos que gritaban su nombre.

"Una vez más Nasser ha demostrado que es un piloto fuera de serie al ganar la carrera. Ha dado una catedra" dijo a la AFP Marcial Castillo, de 65 años, que llegó al podio de Magdalena con traje de mecánico.

Al-Attiyah, de 48 años, ya había ganado el volante de un Volkswagen y un Mini antes de coronarse con Toyota este jueves.

"Hemos terminado muy contentos este Dakar, que ha sido muy duro y exigente", escribió en su cuenta de Twitter el español Nani Roma, que terminó segundo.

En la categoría de camiones, el ruso Eduard Nikolaev celebró su cuarta victoria en el Dakar. Al llegar a la meta hizo vibrar de emoción a las decenas de fanáticos que llegaron con banderas peruanas y de su país para recibirlo.

"La carrera fue espectacular tuvo muchas emociones en las dunas y desiertos del Perú", dijo a la AFP la venezolana Gabriel Olavarría, de 55 años, que llegó a Lima en diciembre escapando de la crisis política y económica que vive su país.

El paso de los pilotos desde el desierto de Pisco, sur de Lima, donde culminó la competencia, hasta las playas del distrito limeño de Magdalena fue recibido por centenares de personas.

"Estoy muy contento por haber obtenido el triunfo. Nunca pensé ganar, pero gracias a la perseverancia y la pasión se hizo posible", dijo a la AFP Francisco 'Chaleco' López, quien ganó en la categoría SXS tras alejarse del Dakar desde 2014.

"Esperemos que el Dakar vuelva a Chile. Quiero ahora celebrar como corresponde", comentó López tras señalar que la etapa más difícil fue la ciudad de Arequipa.

Cuidando el medioambiente

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, aseguró que el Perú fue el gran ganador del Rally Dakar, al mostrarle al mundo sus paisajes, gastronomía, costumbres y la hospitalidad de su gente.

"Quisiera felicitar a todos los competidores del Rally Dakar por su gran esfuerzo", dijo Vásquez.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) informó que "el paso de la carrera por sitios arqueológicos y reservas naturales no generó ningún tipo afectación".

Más de 4.000 policías brindaron seguridad a la carrera en todo su trayecto. Además 120 arqueólogos monitorearon las zonas arqueológicas y naturales.

Competieron 17 mujeres pilotos, entre ellas las peruanas Fernanda Kanno en auto y Gianna Velarde, única motociclista latinoamericana en la carrera.

Kanno se convirtió en la primera mujer peruana en finalizar toda la carrera.

"He llorado desde un kilómetro antes de finalizar la carrera. No hemos dormido, ni comido bien en once días, pero lo voy a ver hacer las veces que pueda", dijo a la prensa emocionada Kanno, quien en su segunda participación condujo una camioneta que antes era de la policía de carreteras.

Fueron 334 vehículos, 534 pilotos y copilotos que compitieron en 10 etapas, 70% con recorrido por dunas y desiertos.

En motos oficialmente 75 pilotos terminaron el Dakar. De Lima habían largado 137, hubo 62 abandonos. En cuatriciclos 15 pilotos lograron completar las 10 etapas.

La etapa más dura fue el maratón de 370 kilómetros entre Arequipa y Tacna, en la quinta jornada (10 de enero).

El Dakar tuvo lugar por cuarta vez en Perú, aunque la versión de 2019 se corrió únicamente en este país. Bolivia, Argentina, Paraguay y Chile declinaron ser parte de la prueba por diversas razones.