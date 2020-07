"Me siento muy privilegiado por poder elegir mi destino", dice Alonso

Alonso cumplirá 39 años el 29 de julio y volverá a competición en la que tomó parte en 314 Grandes Premios, con un balance de 32 victorias y 97 podios. Fue campeón mundial en 2005 y 2006.

Pregunta: ¿Qué siente ante la idea de regresar a la Fórmula 1 después de dos años de ausencia?

Respuesta: "El sentimiento es la alegría. Me siento muy privilegiado por la idea de poder elegir mi propio destino. Siempre he podido elegir hacer lo que quería. Quería dejar la Fórmula 1 para tomar un poco de aire, ahora creo que es un buen momento para volver porque me siento fresco y tenía la oportunidad. Cuando puedes hacer lo que te gusta, lo que quieres, sientes alegría".

P: Va a trabajar en Renault con gente que conoce de sus anteriores pasos en esta escudería. ¿Eso ha pesado en su decisión?

R: "Conozco bien a un cierto número de personas, entre ellos mecánicos. Conozco a Rémi Taffin, que era mi ingeniero de carrera (cuando Alonso ganó sus dos títulos mundiales con Renault, en 2005 y 2006) y que ahora es responsable de los motores. Pero la decisión sobre todo se ha basado en el compromiso de Renault con la Fórmula 1 a largo plazo. Sé que Renault ha invertido mucho en los dos últimos años en sus fábricas en Francia e Inglaterra. Tener un grupo como Renault detrás de un proyecto siempre es un elemento de seguridad".

P: ¿Espera que Kimi Raikkonen (que con 40 años es el piloto de F1 con más edad en activo) siga en la parrilla el próximo año para no ser el corredor de más edad?

R: "En la competición automovilística, lo que cuenta no es la edad, es el cronómetro. Hay un movimiento hacia pilotos cada vez más jóvenes, pero en Mercedes, por ejemplo, no sería algo bueno reemplazar a Lewis Hamilton por un piloto más joven simplemente porque tenga 35 años. Mientras estés en forma y motivado, y que no entres en declive con la edad, no es importante. Habrá nuevos reglamentos y nuevos coches en 2022 y no sabemos todavía cómo se comportarán. Lo que es importante es reducir la diferencia entre las escuderías y los riesgos de ver a un equipo dominar sobre los otros. Eso es un factor importante para la F1 y para los pilotos".