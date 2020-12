Se suspende la elección de COP por disposición del MINSA

Esta reunión se realizó en la sede del COP con la presencia del presidente Amado y de tres miembros de cada una de las nóminas: “Sueño Olímpico Panamá”, liderada por la Lic. Damaris Young y “Los Atletas Primero”, liderada por el Dr. Saúl Saucedo.

La propuesta inicial, recomendada por el COI no fue aprobada por la nómina "Los Atletas Primero" sin embargo, luego de más de tres horas de conversaciones entre las partes, conforme acuerdo previo de los representantes de las nóminas, se convocó a una Asamblea Universal, que tenía como punto principal, llegar a un consenso general que permitiera que la nómina “Los Atletas Primero” pudiera ser elegible en la elección, a pesar de que ésta había sido declarada como “No Elegible” por parte de la Comisión Electoral Independiente.

Esta Asamblea se realizó a través de la plataforma virtual Zoom. Durante el desarrollo de la misma los representantes de la nómina "Los Atletas Primero" decidieron no aprobar que su nómina pudiera ser elegible, manteniéndose por tanto en firme la convocatoria para el actual proceso electivo del día de hoy, 5 de diciembre.

Finalmente, el día de hoy, 5 de diciembre, el presidente del COP realizó el acto protocolario de apertura de la Asamblea General Electiva a las 8:00 a.m. como se había comunicado a los miembros votantes del COP, sin embargo la asamblea no podrá llevarse a cabo dado que fue notificado que el Ministerio de Salud (MINSA) mediante nota comunicó que, so pena de multa, no se podía realizar dicha Asamblea por determinación ministerial.

El COP solicitó a los miembros votantes no presentarse a la Asamblea General Electiva.

En las próximas horas se notificará el proceder del proceso luego de realizar las consultas correspondientes a la Comisión Electoral Independiente y el Comité Olímpico Internacional.