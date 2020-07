La temporada 2020-21 de la Premier League comenzará el 12 de septiembre

Sin embargo, si se clasificasen para la final de la Liga de Campeones o de la Europa League en agosto, Manchester City, Chelsea, Manchester United y Wolverhampton sólo dispondrían de tres semanas de asueto.

La final de la Liga de Campeones tendrá lugar en Lisboa el 23 de agosto y la de la Europa League dos días antes en Colonia.

"Los accionistas de la Premier League se pusieron de acuerdo hoy (viernes) para hacer comenzar la temporada 2020-2021 el 12 de septiembre de 2020", declaró la Liga en un comunicado. "La última fecha tendrá lugar el 23 de mayo de 2021".

La liga inglesa precisó asimismo que la Championship (segunda división), la League One (tercera) y la League Two (cuarta) comenzarán el mismo fin de semana.

Premier League Shareholders today agreed to start the 2020/21 #PL season on 12 SeptemberThe final match round of the campaign will take place on 23 MayThe Premier League will continue to consult with @FA and @EFL regarding the scheduling of all domestic competitions pic.twitter.com/AE21rTqiwK