"Es emocionante que se vuelva a hablar de tenis y que las cosas se muevan en la dirección correcta para que empecemos a competir, pero necesitaría entender toda la información y los consejos de la WTA y la USTA antes de tomar una decisión sobre los eventos de EE.UU.", dijo Barty en declaraciones al diario australiano Herald, y sobre la posibilidad de que el Abierto de EE.UU., del 24 de agosto al 13 de septiembre, se dispute.

En la entrevista, Barty deja claro que hay ambigüedades sobre las condiciones de viaje para su personal de apoyo, ya que la cuarentena de 14 días impuesta a los jugadores, caso de que viajen, parece que no atañe al personal del equipo.

"No soy sólo yo, es mi equipo el que tengo que considerar", dijo, al referirse a la seguridad de su personal, una parte muy seria al plantear su decisión de jugar o no en Flushing Meadows.

Este jueves, Rafael Nadal manifestó en una videoconferencia que tampoco estaba tranquilo. "Bueno, no es una situación ideal, honestamente no", dijo Nadal sobre el Abierto de EE.UU. "Si me preguntan hoy si quiero viajar a Nueva York para jugar un torneo de tenis, diré que no, no lo haré".

"En un par de meses, no sé cómo va a mejorar la situación. "Espero que mejore de la manera correcta, y estoy seguro de que la gente que organiza el evento, la USTA, quiere un evento seguro, igual que la federación francesa", añadió Nadal.