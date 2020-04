El ex entrenador del tenista alemán Alexander Zverev, el español Juan Carlos Ferrero, dio a conocer algunas actitudes que tiene el teutón fuera de las canchas, las cuales le impiden terminar de consolidarse.

"En los ocho meses que estuve con él me di cuenta de que tiene muchas distracciones fuera del tenis; pierde el tiempo con Instagram y no es capaz de concentrarse en el tenis. Recuerdo entrenamientos de tres horas en los que era incapaz de rendir a un nivel adecuado durante hora y media”, comentó el también ex raquetista.

Por otra parte, el ibérico es consciente de las distracciones que un joven que empieza a ganar dinero puede tener; pero espera que tanto Zverev, como los demás miembros de la "Next Generation", puedan cambiar sus hábitos y así lograr desbancar al "Big Three", compuesto por Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer.

"Para derrocar al Big Three, tanto Zverev como el resto de los jóvenes que pretenden hacerlo tienen que mejorar mucho sus rutinas fuera de la cancha, desde la alimentación a la condición física", sentenció luego de que "Sascha" asegurara que pronto desbancarán a la vieja guardia del deporte blanco.

Texto: Alfredo Ortiz (Notimex)