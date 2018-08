Federer y Serena regresan en Cincinnati en último ensayo previo al US Open; Nadal se baja

Nadal anunció este domingo que no jugará el Masters 1000 de Cincinnati, tras ganar este domingo el torneo de Toronto.

El español, número uno del mundo, explicó su decisión por motivos personales, a dos semanas para que dé comienzo el Abierto de Estados Unidos.

"Lamento anunciar que no jugaré en Cincinnati este año. No hay otra razón que cuidar de mi cuerpo e intentar estar tan sano como me encuentro ahora", dijo horas después de imponerse en la final del Masters 1000 de Toronto al griego Stefanos Tsitsipas.

Federer decidió no participar en Toronto siguiendo un plan de preparación en el que prioriza algunos torneos por encima de otros para alargar su carrera con ya 37 años, mientras Serena regresará a la competición tras sufrir la peor derrota de su carrera.

Williams, ganadora de 23 títulos de Grand Slam, volverá a no ser cabeza de serie y debutará contra la australiana Daria Gavrilova luego de caer a las primeras de cambio en San José por 1-6, 0-6 ante la británica Johanna Konta en apenas 51 minutos de juego.

Finalista en Wimbledon, la estadounidense reconoció dificultades para compaginar su regreso a las pistas con su reciente maternidad.

"La semana pasada no fue fácil para mí. No solo estaba aceptando cosas personales difíciles, sino que simplemente me encontraba en un caos. Principalmente, sentía que no era una buena madre", escribió en su cuenta de Instagram tras su sonada derrota.

Federer, por su parte, decidió descansar en Toronto para centrarse en Cincinnati, donde ha ganado en ocho ocasiones, de cara a su preparación para el US Open.

El evento, situado en la salida de una carretera en la América profunda, servirá también como regreso para el británico Andy Murray, pero no contará con Rafael Nadal, que anunció este domingo que no jugará el torneo.

El escocés tuvo que retirarse por agotamiento del torneo de Washington en cuartos tras culminar tres victorias en cuatro días, rompiendo a llorar después del partido.

Murray, exnúmero uno del mundo, clasifica actualmente en el puesto 375 luego de someterse, a sus 31 años, a una operación de cadera el pasado enero.

"Debo tener cuidado y escuchar a mi cuerpo tras mi vuelta de una larga lesión", explicó al anunciar su baja en Toronto.

El exnúmero uno se estrenará frente al decimosexto sembrado, el francés Lucas Pouille.

- Del Potro, asalto al podio de la ATP -

Junto a Federer y Murray, el argentino Juan Martín del Potro también hará su regreso al circuito luego de sufrir molestias en su muñeca izquierda que le obligaron a ser baja en Toronto.

"Lamentablemente no voy a poder participar en Toronto porque mi muñeca izquierda debe descansar unos días", explicó a través de Twitter.

La carrera del de Tandil ha estado marcada por sus lesiones en las muñecas, sobre todo en la izquierda, de la que ha sido operado hasta en tres ocasiones y que hizo que incluso se planteara el retiro hace unos años.

A pesar de ello, la cuarta raqueta del mundo aspirará a todo en pista dura, con el objetivo de asaltar el podio de la ATP por primera vez en su carrera.

Pero, para hacerlo, podría encontrarse por el camino con Federer, al que ya ganó en la final del último torneo de Indian Wells.

"Sé que estoy jugando bien tras volver de mi lesión. Necesito jugar bien ahora en pista dura así que hagamos que eso suceda", dijo el español.

En la rama femenina, la rumana Simona Halep, la mejor jugadora del planeta y que perdió en la final de Cincinnati el año pasado ante la hispanovenezolana Garbiñe Muguruza, será de nuevo la máxima favorita al título.

Muguruza, por su parte, lo hará como séptima cabeza de serie luego de no jugar en California ni Montreal por una lesión. Aterrizará en el torneo con escasa preparación desde la segunda ronda.