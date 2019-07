Federer, de 37 años y que aspira a conquistar su noveno título de Wimbledon, necesitó dos horas para vencer la resistencia del galo, 27º cabeza de serie, por 7-5, 6-2 y 7-6 (7/4) en la pista central del All England Club.

Ambos tenistas jugaron casi en pie de igualdad en la primera manga, pero el exnúmero uno mundial aceleró el ritmo hacia el final antes de asentar su dominio en la segunda.

Pese a que el francés lo obligó a disputar un tie-break en el tercer set, Federer se sirvió de su potente saque y gran experiencia en los puntos claves para ganar el encuentro.

"Ha sido duro, sobre todo el primer set, pero he logrado ganarlo y entonces he tenido una buena serie para hacerme con el segundo set. Después, he conseguido ganar el tie-break y eso siempre está bien", afirmó Federer al finalizar el partido.

"Me divierto mucho jugando sobre hierba, me encanta desplazarme sobre esta superficie. Hoy estuvo bien", agregó el tenista de Basilea, reciente campeón del torneo alemán de Halle, que también se juega sobre césped.

AFP.