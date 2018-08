Nadal no encuentra rival en Pospisil y pasa a tercera ronda del US Open

El español Rafael Nadal, número uno de la ATP y vigente campeón del torneo, no tuvo problemas este miércoles para superar al canadiense Vasek Pospisil en tres sets y se verá las caras en tercera ronda del Abierto de Estados Unidos con el joven Karen Khachanov.

Nadal, ganador tres veces en las pistas duras de Flushing Meadows, en Nueva York, dominó la contienda desde su saque para acabar imponiéndose en tres sets corridos de 6-3, 6-4, 6-2 en apenas dos horas de juego.

"Durante el día hace más calor pero por la noche la humedad es mayor. Es muy duro. Lo bueno es que ahora el tiempo va a mejorar en los próximos días. Vamos a ser capaces de ver un mejor tenis de lo que se ha visto hasta ahora en este US Open porque bajo estas condiciones, lo primero es que no es sano y lo segundo es que no es bueno para nadie", reconoció Rafa en rueda de prensa.

- Demoledor -

Ahora, una instancia más cerca de la cuarta, aguarda el joven ruso de 22 años Karen Khachanov, que con sus casi dos metros de altura ya se ha alzado con dos torneos de 250 de la ATP pero que ha sido incapaz de ganarle un solo set al español en las cuatro ocasiones que se han visto las caras.

"Es un gran oponente, un gran jugador, joven, fuerte. Necesitaré jugar bien para seguir adelante", aseguró Rafa.

El español, a pesar de jugar en el último turno del día en el estadio Arthur Ashe, no se libró del calor extremo ni de la humedad y, a la hora de su encuentro, sobre las 21H30 locales (01H30 GMT), los termómetros superaban los 30 grados y los 36 de sensación térmica.

Así, con una pista muy lenta y con el recuerdo de su triunfo en dos mangas en su único enfrentamiento previo en Pekín en 2015, Nadal salió por todo desde el comienzo.

Sin especular y con una confianza demoledora con su saque, el español ganó en blanco la mayoría de los juegos con su servicio en el primer set, con cuatro aces, un 87% de acierto con el primero y una efectividad del 95%.

- Poca resistencia -

Con esos números, Pospisil no gozó de opciones en la primera manga, a pesar de servir regularmente por encima de los 200 km/h.

Sin embargo, erró muchos primeros y, con el resto, Nadal no tuvo piedad, quebrándole en el segundo game y conservando su ventaja para adjudicarse el primer set en un abrir y cerrar de ojos.

Aunque el segundo comenzó igual, era solo cuestión de tiempo que el español bajara sus guarismos y, así, en el cuarto salvó cuatro bolas de 'break' pero en el sexto sucumbió al empuje del norteamericano, que sin embargo no fue capaz de conservar su servicio con 2-4 y la primera raqueta mundial se apuntó los cuatro siguientes para dominar también la segunda manga.

Nadal había titubeado, había tenido altibajos, con numerosos errores no forzados pero, aún así, lideraba la batalla de forma cómoda, firmando varios puntos marca de la casa que levantaron al público de sus asientos, como el paralelo que dibujó para cerrar el segundo set.

Con ese panorama y tras haber desplegado un buen juego, Pospisil bajó ligeramente los brazos, la fatiga se apoderó de él y Nadal no perdonó, quebrando su primer servicio, ampliando la renta plácidamente y sumando un nuevo triunfo en Nueva York, que ya le ha visto levantar la copa en tres ocasiones.

AFP.