Del Potro luce inmenso al vencer a Raonic en el Masters 1000 de Miami

Del Potro vence a Krajinovic y separa boleto a cuartos de Miami

Del Potro, quinto favorito, superó al canadiense (N.20) con parciales de 5-7, 7-6 (7/1), 7-6 (7/3) y en la siguiente fase se medirá al estadounidense John Isner (N.14), vencedor sobre el surcoreano Hyeon Chung (N.1) en sets corridos de 6-1, 6-4.

"Fue un partido muy desgastante, estoy lleno de dolores, pero dolores de felicidad", subrayó Del Potro después del encuentro.

Del Potro sigue siendo la única representación latinoamericana en el certamen, que se lleva a cabo en el Crandon Park de Key Biscayne.

"Sufrí mucho, pero finalmente lo gané. Es muy lindo jugar delante de este público tan bonito. Es grandioso el apoyo que uno recibe aquí", añadió el argentino.

El canadiense le quebró en el duodécimo game para llevarse el parcial 7-5 frente a un Del Potro que lucía cansado.

Terminando ese tramo, el argentino requirió asistencia médica.

"Fue producto del cansancio, pero me recuperé", aclaró.

El ríoplatense, que llevaba con el de esta jornada 15 juegos seguidos entre Acapulco y el Indian Wells, se recuperó y con un quiebre llegó a igualar el set 2-2 antes de que el canadiense lograra su undécimo aces (tuvo 18 en total) para irse al frente de nuevo.

"Delpo" tuvo una recuperación espectacular y logró llevarse el tie-break por 7-6 (7/1), para ir a un decisivo set.

El primer quiebre de Del Potro llegó en el segundo game del tercer set, que sirvió para igualar el parcial 1-1. El segundo llegó dos games después para igualar también 2-2.

Milagrosamente, Del Potro se impuso en el segundo tie-break para llevarse el partido y el boleto a semifinales.

Ahora contra Isner Del Potro señaló que "será un partido difícil también, son jugadores similares, muy altos y con uno de los mejores saques del circuito".

El saque de Isner fue letal contra el surcoreano, que apenas podía darle respuesta, sobre todo en el primer parcial.

Isner paseó ese primer set frente al asiático al llevárselo 6-1 gracias a siete aces en su potente primer servicio (llegó a 134 millas por hora) y 29 puntos ganadores por sólo 13 su oponente.

"Sólo me ocupé de mi servicio e hice los disparos correctos. Mantuve la calma y permanecí relajado. La forma en que jugué esta semana fue muy divertido", apunto Isner.

Collins sorprende a Venus

En partido de semifondo, la estadounidense Danielle Collins venció sorpresivamente a la veterana Venus Williams, octava sembrada, y avanzó también a semifinales del torneo de tenis de Miami, de categoría Premier en mujeres (WTA).

Collins, 93 del escalafón mundial y quien entró por la "qualy", sometió a la mayor de las Williams en sets corridos de 6-2, 6-3, para medirse en semis a la letona Jelena Ostapenko, sexta favorita, que derrotó a la ucraniana Elina Svitolina con par de tie-break de 7-6 (7/3), 7-6 (7/5).

Collins se vio desde el principio muy decidida y pronto su agresividad le dio una amplia ventaja para llevarse el primer set fácil por 6-2.

"La primera vez que vi a Venus en el vestuario casi lloro", dijo un encantada Collins después del partido. "Ella ha sido mi jugadora favorita, así que me resulta difícil entender esto".

Por su parte, la ganadora de siete Grand Slam (5 Wimbledon y 2 US Open) y tres trofeos en Miami (1998, 1999 y 2001) se vio completamente desconcertada.

Williams destacó: "No tuve suerte hoy. No creo que haya sido mi mejor noche en el tenis, pero no había una oportunidad que no pudiera tomar. Así que eso fue solo, ya sabes, uno de esos días (malos). Por su parte, ella jugó muy bien y muy agresiva, todo le salió".

En horas de la tarde, la letona Ostapenko, sexta favorita, venció a la ucraniana Stivolina.

En el conocido como el "Quinto Grande", Ostapenko dispuso de su rival en sets corridos de 7-6 (7/3), 7-6 (7/5), para continuar en busca de su segundo título en su carrera.

"Vine aquí sin expectativas, ya sea la primera o la última, pero lo que sí sé es que lo doy todo y hago mi mayor esfuerzo", señaló Ostapenko en conferencia.