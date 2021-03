Rublev sorprende a Tsitsipas y se mete en la final de Róterdam

En un duelo entre dos de los jugadores llamados a dominar el circuito masculino en los próximos años, Rublev (23 años) se impuso a Tsitsipas (22) por 6-3 y 7-6 (7/2).

En la final del domingo, el jugador ruso se medirá al vencedor de la segunda semifinal, que opondrá al croata Borna Coric (N.26) y al húngaro Marton Fucsovics, procedente de la previa.

El torneo de Róterdam se disputa en superficie dura y reparte 1.117.900 euros en premios.

Final ticket: BOOKED 🎟️@AndreyRublev97 will compete to become the first Russian @abnamrowtt champion since Mikhail Youzhny in 2007 🇷🇺🎥: @TennisTVpic.twitter.com/MSeWlbqGOp