Serena dice que sufre "emociones posparto" tras retomar el tenis

La estadounidense de 36 años busca recuperar su mejor forma después de perderse la mayor parte de la temporada WTA 2017 debido a un embarazo.

"Leí varios artículos que decían que las emociones posparto pueden durar hasta tres años si no se tratan", dijo Williams el lunes, al reconocer que se hallaba "en un bache".

La revelación se produce una semana después de que sufriera el peor revés de su carrera en San José, cuando cedió los últimos 12 juegos en una impactante derrota de primera ronda por 6-1, 6-0 ante la británica Johanna Konta, quien actualmente ocupa el puesto 43 de la clasificación mundial.

"La semana pasada no fue fácil para mí. No solo estaba aceptando cosas personales difíciles, sino que simplemente me encontraba en un caos. Principalmente, sentía que no era una buena madre", escribió Williams en su cuenta de redes sociales en Instagram.

Williams dijo que trató de superar su desesperación al compartir sus sentimientos con familiares y amigos. "Es totalmente normal sentir que no estoy haciendo lo suficiente por mi bebé, ya sea quedándome en casa o trabajando, encontrar ese equilibrio con los niños es un verdadero arte", dijo.

Los organizadores anunciaron el sábado que Williams se retiraría del torneo WTA de Montreal de esta semana por "motivos personales".

Williams superó una cirugía a vida o muerte tras dar a luz a su hija Olympia en septiembre, alcanzando incluso la última final de Wimbledon, donde fue derrotada por la alemana Angelique Kerber.

A la estadounidense se le presentaba un difícil camino en Montreal: su partido inicial habría sido contra la francesa Alize Cornet, quien ha derrotado a Williams en cuatro de las seis veces en que se han enfrentado. Si avanzaba más allá de Cornet, su próxima rival habría sido Kerber.

Mientras tanto, en los partidos de primera ronda del lunes, la hermana mayor de Serena, Venus, se recuperó de un mal inicio y avanzó a segunda ronda al derrotar a la número 124 del mundo, Caroline Dolehide, por 7-5, 6-1.

Venus enfrentará a la ganadora del duelo rumano entre Monica Niculescu y la finalista del torneo 2013, Sorana Cirstea.

La rusa Maria Sharapova y la búlgara Sesil Karatantcheva renovaron su rivalidad adolescente pero solo pudieron completar los primeros cinco juegos antes de ver su partido interrumpido por la lluvia.

Sharapova tiene ventaja de 4-1 en el partido que se reanudará el martes.