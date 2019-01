Luego de 230 papeletas reveladas, Mariano Rivera se mantiene con el 100%, le sigue el fallecido Roy Halladay (92-6%), Edgar Martínez (89.6%) y Mike Mussina (81.7%). Esto lo plasmó Ryan Thibodaux, quien da seguimiento a esas votaciones.

Más temprano, Thibodaux reveló los votos que emitió el Bill Badou, periodista que había señalado que no votaría por Rivera. En dicha papeleta el escritor de Boston dio su voto al exlanzador panameño.

Ballot #226 is from Bill Ballou. You may remember Ballou as the voter who decide to abstain from voting because if he did vote, he was going to not vote for Rivera. He changed his mind about both of those things: https://t.co/Vx3OuVKugCIn the Tracker: https://t.co/8ISx82oWgMpic.twitter.com/Ffo9nGL6Ui