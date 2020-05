Empresas cuestionan falta de claridad en protocolos de reapertura

Al principio se creyó que los lineamientos eran únicamente relacionados a higiene y distanciamiento físico, pero el jueves la promulgación de un decreto del Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Salud tiene preocupados a los empresarios porque se supone que el Estado sería facilitador para preservar plazas de trabajo.

“ El sector empresarial está de acuerdo con implementar medidas de bioseguridad siempre y cuando sean factibles de ejecutar en cuanto a los recursos con los que cuentan las empresas del sector privado, que está seriamente afectado por esta crisis. Todas las medidas deben ser razonables y no conllevar trabas burocráticas que dilaten la implementación de la mismo”, manifestó Julio De la Lastra, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

“ En la resolución no queda claro que es voluntario y que es obligatorio. Hay una serie de documentos que no queda claro si están sujetos a la verificación del Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Salud”, apuntó Jean Pierre Leignadier, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá.

Interpretan que las empresas con más trabajadores tendrían que contratar a un profesional en salud ocupacional, sin saber si hay suficiente personal calificado para esto en el país y temiendo el incremento de más costos para operar.

“ Conjuntamente con el Ministerio de Trabajo vamos a hacer las evaluaciones en conjunto para ver si cumplen. No puede haber una empresa que de reapertura que no tenga un equipo COVID debidamente capacitado, que sepa que debe reportar y que cuidados debe tener la empresa”, aseguró la ministra de Salud, Rosario Turner.

“ En redes pudimos observar que decían que el Mitradel va a cerrar empresas si no tienen los protocolos, que no va permitir que desarrollen sus actividades si no cumplen con planes de seguridad y salud ocupacional. Eso no es correcto. Vamos a acompañarlas, indicarles cómo deben hacerlo. Vamos a darle un tiempo perentorio para que cumplan”, explicó Roger Tejada, viceministro de Trabajo.

Los empresarios igualmente piden que los cronogramas sean más claros y con fechas tentativas, aunque no se cumplan, para irse preparando. Está la expectativa de si este martes se anuncia la apertura de un segundo bloque de actividades económicas.