El Gobierno argentino cree que el nuevo desembolso del FMI llegará 'este año'

"Es cierto que no hay, a día de hoy, un desembolso, si no ya lo habríamos anunciado", reconoció el titular económico del Ejecutivo de Mauricio Macri durante el Seminario de Finanzas que organizó el diario Clarín en Buenos Aires.

Si bien dijo entender la "ansiedad en el debate publico por tener certezas", Lacunza aseveró que el hecho de que "no haya hoy" desembolso, no quiere decir que "no haya en el futuro".

"Evidentemente hay una incertidumbre electoral en estas próximas tres semanas que una vez disipada va a permitir vislumbrar las perspectivas de un programa económico en Argentina", afirmó en referencia a los comicios presidenciales del 27 de octubre próximo, para los que llega como favorito el candidato peronista Alberto Fernández, tras aventajar a Macri -que opta a la reelección- en 16 puntos en las primarias de agosto.

"Por el contrario, creo que va a estar dentro de este año. Va a estar el desembolso y la continuidad con el Fondo Monetario", agregó, y recordó que lo que dice "estrictamente" el acuerdo con el FMI es que el desembolso tenía que ser no "antes del 15 de septiembre".

"Ha pasado ya en los cuatro desembolsos previos que no fueron instantáneamente en la fecha. Más de uno de ellos se postergó", añadió.

El miércoles de la semana pasada, la nueva directora gerente del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva, se reunió en Washington con Lacunza, quien ese mismo día y el anterior ya mantuvo otros encuentros previos con altas autoridades del organismo.

Sobre la mesa estaba el deseo del Gobierno de destrabar los 5.400 millones de dólares del préstamo de 56.300 millones que el organismo otorgó a Argentina en 2018, cuando una fuerte devaluación provocó graves desequilibrios financieros en el país.

La entrega del sexto desembolso -hasta ahora ya se giraron 44.867 millones- quedó en el aire tras el agravamiento de la crisis que se produjo en agosto pasado, tras el buen resultado de Fernández, que tiene un discurso muy crítico con la política pro mercados del Gobierno.

Para Lacunza, la relación de Argentina con el FMI es "fluida", de "diálogo permanente", y recordó que dentro de dos semanas una delegación del Gobierno volverá a Estados Unidos para reunirse de nuevo con el organismo.

Además, el ministro recalcó que Argentina cumplió con los requisitos del acuerdo. "Con todas las metas monetarias, fiscales, cuantitativas y cualitativas", aseveró.

Lacunza destacó que tanto el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial "van a concretar los desembolsos pendientes de este año".

En el viaje a EE.UU. , el ministro también estuvo en Nueva York, donde se reunió con inversores.

"Una vez resuelta la contienda electoral, que va a ser entre octubre y noviembre, hay una expectativa por una propuesta por parte de Argentina de una eventual negociación de la deuda", afirmó.

Respecto a la posición de la oposición acerca de la política de deuda, el ministro reconoció que hay diferencias pero también un "enfoque en común bastante semejante respecto a hacer una propuesta de negociación amigable, no hostil, de buena voluntad, que haga más hincapié en la extensión de plazos (de pago) que una discusión en los términos de las condiciones de la deuda".