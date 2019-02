Gobierno controlará directamente las ayudas económicas entregadas a mexicanos

"Se acaba la intermediación y vamos de esta manera a hacer rendir el presupuesto en más del 30 %, porque en los censos que estamos haciendo estamos encontrando que no se entregaban los fondos completos", apuntó el mandatario en su conferencias matutina.

Desde Palacio Nacional, indicó que la nueva Administración, que entró en funciones el 1 de diciembre, tiene "pruebas de que había corrupción en la entrega de apoyo a la gente".

Reiteró que se detectaron "moches" (sobornos) en la dispersión de muchos fondos para el bienestar que se entregaban a organizaciones sociales u ONG con "aparatos democráticos" y "directivos y asesores y gastos para ir a congreso a todo el mundo".

"No se va a entregar apoyo a ninguna organización social ni de la llamada sociedad civil, o a las organizaciones no gubernamentales. No se van a dispersar recursos a partir de intermediarios", remarcó el líder izquierdista, que destacó la importancia de hacer un censo de personas ante las "inconsistencias" halladas en el reparto.

López Obrador esperó que a mediados de año esté automatizado el sistema de entrega directa -mediante cuenta bancaria- de las ayudas.

Informó que se dispersarán de este modo alrededor de 300.000 millones de pesos (unos 15.700 millones de dólares) para ayudar a adultos mayores, personas con discapacidad, agricultores y jóvenes becados.

Apeló al Estado del Bienestar europeo, al que México quiere emular porque es un "modelo a seguir".

"No todo lo de extranjero es malo, desgraciadamente se copia lo malo pero hay muchas cosas buenas", puntualizó.

En otros asuntos, fue cuestionado por la polémica abierta por el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien minimizó el valor de las guarderías y considero que los abuelos cuidarían mejor de los niños, defendiendo así ayudas económicas directas a este sector de la población.

"Se hizo la revisión y el análisis, son unos 300.000 niños inscritos en estancias (infantiles) y se encontró que hay informes adulterados (...) y otro tipo de irregularidades. La decisión es entregar a los papás de los niños el apoyo", apuntó.

De esta manera, se entregarán 1.600 pesos (unos 83,7 dólares) por niño cada dos meses para que decidan si entrega recursos a las guarderías o los da a un familiar para que cuide del menor.