Havana Club aumenta sus ventas, pero teme nuevas restricciones de Trump

"El 2017 Havana, Club batió un récord histórico de ventas, no sólo en Cuba sino en el mundo. En el mercado cubano tuvimos un crecimiento en relación al año anterior del 24%", dijo a la AFP el subdirector de Ventas para Cuba de Havana Club, Ahmed Álvarez.

El crecimiento estuvo impulsado por un mayor turismo interno, con la llegada de 4,5 millones de visitantes el año pasado. La demanda estuvo centrada en sus rones premium. Havana Club, de propiedad del Estado cubano y de la francesa Pernod Ricard, está en el top 20 de las bebidas espirituosas en el mundo.

No obstante, para el 2018, el panorama puede que no sea tan favorable. "El ritmo de crecimiento del turismo no pensamos que se comporte de la misma manera, y eso impacta en la venta de nuestros productos", agregó Álvarez.

En 2014, bajo la administración de Barack Obama, Washington y La Habana iniciaron un histórico acercamiento, con la reapertura de embajadas al año siguiente. Sin embargo, tras la llegada de Donald Trump al poder y luego de los misteriosos "ataques acústicos" a diplomáticos estadounidenses en la isla, la relación se enrareció.

Trump dispuso el retorno de funcionarios diplomáticos acreditados en Cuba y dejó la embajada funcionando al mínimo. También pidió a sus ciudadanos reconsiderar sus viajes a La Habana, donde además tienen acceso a los cigarros habanos y al ron.

Las restricciones a los viajes "evidentemente está impactando, sobre todo en el decrecimiento que hemos visualizado en el turismo norteamericano. Tenemos en la terminal del aeropuerto promotores (de la marca), y han ido detectando que en relación al año anterior hay un decrecimiento del número de viajeros", y ello impactó en las ventas del duty free, uno de nuestros tres principales expendedores en el país.

Para sus mercados clásicos, Havana Club lanzó el Ron Tributo 2018, una edición limitada de 2.500 botellas. Sin embargo, por el bloqueo que aplica Washington a la isla desde 1962, no pueden acceder a Estados Unidos, donde está el 40% de la demanda global de licor.

A nivel mundial, los mercados más importantes del ron cubano están en Alemania y Francia. En China, que ha sido impulsora en la demanda de otro producto estrella de Cuba, los cigarros habanos, esta bebida aún no cautiva. Los asiáticos prefieren el whisky o productos locales.