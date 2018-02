Inicia operaciones el primer aeropuerto de bajo coste de Argentina

"Hoy es un día muy importante. En Argentina empezó a operar el primer aeropuerto low cost con la primera aerolínea low cost. Nunca esto había sucedido en nuestro país", dijo a los periodistas el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich.

Las operaciones se iniciaron en la mañana de este viernes, aunque con demoras debido a una tormenta con actividad eléctrica que mantuvo cerrado el aeropuerto.

Un vuelo procedente de la central ciudad de Córdoba de la nueva aerolínea de bajo coste Flybondi iba a ser el que estrenaría las instalaciones, pero debió finalmente ser desviado hacia el aeropuerto internacional de Ezeiza por la tormenta.

El aparato aterrizó más tarde, ya sin pasajeros, en El Palomar y luego despegó hacia Córdoba.

"El tiempo y la meteorología no ayudó y generó estos atrasos, pero esto es algo del sistema aeronáutico. Hay un montón de precauciones y una de ellas es que, cuando las condiciones climáticas no lo permiten, los aviones o no despegan o no aterrizan", dijo Dietrich.

La estación aérea de El Palomar, en la periferia oeste de Buenos Aires, ha comenzado a operar luego de que hace una semana la Justicia habilitara su funcionamiento, aunque con algunas restricciones, como un máximo de tres aterrizajes y tres despegues diarios.

"Decidimos hacer un aeropuerto para quien quiera operar, sea low cost o no. Lo importante es que ya está la infraestructura preparada para esto y ha funcionado muy bien", aseguró el ministro de Transporte.

Dietrich dijo que se han hecho todas las obras necesarias para que sea un aeropuerto "muy seguro".