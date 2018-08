MEF asegura que Colombia no ha presentado solicitudes de información fiscal

La ministra de economía y Finanzas, Eyda Varela De Chinchilla, señala que Colombia no ha solicitado a Panamá información financiera de ciudadanos y empresas colombianas radicadas en suelo panameño. Agrega que Panamá no le entregará a Colombia información de forma automática.

“Colombia no está dentro de la lista de países que Panamá incluyó para el intercambio automático. La postura de Panamá fue que no intercambiamos información automáticamente con países que discriminan a Panamá”, señaló Varela De Chinchilla.

Chinchilla De Varela indica que se verificó en la Dirección General de Ingresos (DGI) si Panamá había realizado alguna solicitud de información a requerimiento de Colombia.

“Los países que están en esa convención tienen la obligación de que cuando se le hagan solicitudes sobre temas fiscales, de suministrar esa información. Panamá está cumpliendo, Colombia no ha presentado ninguna solicitud de requerimiento a la Dirección General de Ingresos”, añadió la ministra.

“Colombia no formaba parte de OCDE, por lo tanto no formaba parte del acuerdo multilateral que firmó Panamá. Panamá tiene un acuerdo bilateral con Colombia en el cual no está obligado a entregar información de forma automática”, detalló Severo Sousa, del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).

El presidente Juan Carlos Varela señaló que Cancillería se encargará de coordinar una reunión entre los ministros de Finanzas y Comercio de Panamá y Colombia para tratar temas pendientes en materia comercial y fiscal.