May afina su estrategia ante crecientes fracturas entre los conservadores

La primera ministra británica, Theresa May, afina este domingo su estrategia para otra semana clave en el Parlamento, en medio de crecientes fisuras entre los conservadores, algunos de los cuales se posicionan ya para sucederla.

Según han confirmado fuentes de Downing Street, la líder "tory" se plantea someter a votación por cuarta vez, tras tres derrotas previas, su acuerdo de "brexit", mientras que los diputados debatirán este lunes por su parte vías alternativas.

En declaraciones al Programa de Andrew Marr de la BBC, el ministro de Justicia, David Gauke, advirtió hoy a su jefa de que "no hay opciones ideales" y "no sería sostenible" ignorar la voluntad de la Cámara de los Comunes, que en general se decanta hacia una salida suave de la Unión Europea (UE).

May ha declarado con anterioridad que ella no apoyaría, por ejemplo, la opción de mantener al Reino Unido en una unión aduanera con el bloque, aunque fuera la preferida de los parlamentarios, pues incumpliría el manifiesto conservador.

Gauke argumentó hoy que él tampoco quiere esa unión, pero recordó que su partido, que gobierna en minoría, en este momento "no tiene los votos necesarios para que la posición de su manifiesto sea aprobada" en los Comunes.

"Estamos en un clima en que no se trata de ir por tu primera opción", declaró, y apuntó que decantarse por la segunda o la tercera preferencia puede "evitar un desenlace peor".

Los Comunes no lograron llegaron a un consenso cuando el pasado miércoles se pronunciaron por primera vez sobre ocho vías distintas al plan del Gobierno, todas las cuales fueron rechazadas, aunque las más respaldadas fueron celebrar un referéndum para ratificar un eventual pacto y negociar con la UE una unión aduanera.

May deberá sopesar cómo responde a la segunda ronda de votos indicativos que se celebrará mañana, pues la mitad de sus ministros amenaza con dimitir si el país sale del bloque abruptamente y otros tantos lo harían si acepta la unión aduanera.

Tras ser prorrogada la fecha del "brexit", inicialmente prevista para el 29 de marzo, el Reino Unido tiene hasta el 12 de abril para pedir a la UE otra extensión -para lo que tendría que precisar una hora de ruta- o, si no, dejará el bloque sin pacto.

Una decena de ministros del bando pro-"brexit" ha suscrito una carta con unos 170 diputados conservadores en la que apremian a la primera ministra a dejar el bloque como máximo el 22 de mayo con o sin acuerdo, según informa este domingo la prensa.

Junto con la posible implosión de su Gobierno, May afrontó hoy además serias advertencias contra convocar unas elecciones anticipadas.

El ex primer ministro conservador John Major ha alertado de que, con tantas divisiones, "ahora no es momento" de pasar por las urnas, mientras que los "tories" que quieren romper con la UE advierten de que solo autorizarían nuevos comicios (para lo que se necesita el apoyo de dos tercios de la cámara) si May cede el paso a otro líder.

La dirigente, que en 2017 perdió la mayoría absoluta en unos comicios adelantados, se ofreció a dimitir si los diputados apoyaban su pacto en la votación del pasado viernes, pero como fue rechazado por tercera vez, se mantiene aferrada al cargo.

No obstante, su posición es cada vez más frágil, y hoy se postularon más o menos abiertamente para sucederla, con sendos artículos periodísticos, varios contendientes, como la secretaria jefa del Tesoro, Liz Truss, y los antiguos ministros Dominic Raab y Justine Greening.

Se considera que también tienen ambiciones para el liderazgo el ministro de Medioambiente, Michael Gove; el de Exteriores, Jeremy Hunt; el de Interior, Sajid Javid; y el ex titular del Foreign Office Boris Johnson.