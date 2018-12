Del Monte Foods Inc. retira más de 64 mil productos por fallas de manufactura

Del Monte Foods Inc. anuncia el retiro de 64,242 cajas del producto FIESTA CORN sazonado con Pimentones Rojos y Verdes, debido a fallas en su proceso de manufactura.

Estas desviaciones fueron parte del proceso de esterilización comercial y pudieran resultar en contaminación por organismos o patógenos, que pudiesen poner en riesgo la vida, de ser consumidos.

Es importante hacer notar que no ha habido reportes asociados a enfermedades relacionadas con el consumo de estos productos hasta la presente fecha. No existe ningún otro código de producción o productos afectados por esta situación.

Los productos sujetos a retiro son las latas de 15,25 onzas (432g) con el siguiente número de UPC impreso en su etiqueta: 24000 02770. El producto además tendrá una de las siguientes fechas de expiración impresas en la tapa inferior de la lata:

August 14, 2021August 15, 2021August 16, 2021Sept 3, 2021Sept 4, 2021Sept 5, 2021Sept 6, 2021Sept 22, 2021Sept 23, 2021Este producto fue enviado a múltiples distribuidores y detallistas ubicados en 25 estados en USA y 12 destinos internacionales.

Estados en USA: Alaska, Alabama, California, Connecticut, Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kansas, Louisiana, Maryland, Michigan, Mississippi, Missouri, North Carolina, New Jersey, New York, Oklahoma, Pennsylvania, South Carolina, Texas, Vermont, Virginia, Washington and Wisconsin.

Destinos internacionales: Bahamas, Barbados, Belize, Bermuda, El Salvador, Haiti, Guyana, Uruguay, Aruba, Panama, Saint Lucia, Suriname.

Si existen consumidores que tengan productos con los códigos UPC y fechas de expiración indicados, estos deben devolverlos al establecimiento en donde los compraron para recibir una devolución de su dinero o cambio. Los consumidores que tengan preguntas pueden contactar a la compañía llamando al número gratuito en Estados Unidos 1-800-779-7035, de Lunes a Viernes, entre las 9:00 am y 5:00 pm hora del Este o entrando a www.delmontefoods.com.

Sobre Del Monte Foods, Inc.

Del Monte Foods, Inc. es uno de los más grandes productores, distribuidores y comercializadores de productos de marca registrada de alta calidad para el mercado detallista de los Estados Unidos de Norteamérica. Nuestras marcas incluyen Del Monte®, Contadina®, College Inn®, y S&W®.

Del Monte Foods es la subsidiaria de Del Monte Pacific Limited y no está relacionada con otras empresas Del Monte alrededor del mundo, incluyendo Fresh Del Monte Produce Inc., Del Monte Canadá, o Del Monte Asia Pte. Ltd. Para más información sobre Del Monte Foods, visite www.delmontefoods.com.