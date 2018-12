Nicaragüenses llaman a boicot contra el mejor productor de ron del mundo 2017

Entre quienes convocan el boicot hay un movimiento que se llama "Viva Nicaragua Libre", organizado en España.

Desde Estados Unidos se califican como "Diáspora Nicaragüense" y entre ellos está el joven opositor Yasser Morazán, que aparece en el vídeo.

"Te invito a no comprar, no regalar, no distribuir y no consumir ron Flor de Caña (...) porque el silencio del gran capital, representado mayoritariamente por el consorcio Pellas, no deja al pueblo de Nicaragua respirar en libertad", indica uno de los autoconvocados en el vídeo que llama al boicot.

Flor de Caña es una marca del Grupo Empresarial Pellas, presidido por el magnate Carlos Pellas, y es motivo de orgullo para los nicaragüenses debido a que está entre la elite de los rones del mundo.

En 2017 ganó el título de "Mejor Productor" de ron del mundo en la "International Wine & Spirit Competition", con sede en Reino Unido, un año después de superar el millón de cajas vendidas en 40 países.

Aunque Pellas rechazó las muertes en las manifestaciones en junio pasado y su hospital, el lujoso Vivian Pellas, atendió gratis a los manifestantes heridos que no eran aceptados en los hospitales públicos, los nicaragüenses en el exilio creen que los empresarios debieron ser más determinantes.

Los exiliados invitaron a brindar con vino, gaseosa "o con lo que sea", hasta que "el sector empresarial no se una a este clamor popular, ni convoquen a un paro nacional que presione al régimen Ortega Murillo".

La convocatoria se promueve desde muchos países, pero los exiliados más activos están en Estados Unidos, España y Costa Rica.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros abusos contra los manifestantes y opositores.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos locales cuentan hasta 545 muertos, de los cuales el Gobierno reconoce 199, así como 610 "presos políticos", que las autoridades han dicho son 273, y que clasifican como "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".

Ortega no reconoce los señalamientos y afirma que venció un intento de "golpe de Estado".

Esta no es la primera vez que los nicaragüenses se ponen de acuerdo para un boicot contra una empresa local, hace varios meses hicieron lo mismo contra la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo, y desde entonces sus gasolineras permanecen vacías, aunque se desconoce el verdadero impacto.

En 2017 el país centroamericano exportó rones y productos similares por un valor de 19,6 millones de dólares, y en entre enero y septiembre de 2018 superó los 22 millones de dólares, según datos del Banco Central de Nicaragua.

Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, tras 11 años de Gobierno.