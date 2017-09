Proponen convertir 100 bolívares en 100 mil por escasez de efectivo Venezuela

"Hay que remarcar, se llama reseñar, el billete para que tengamos el billete de 100,000 bolívares", explicó en entrevista con el canal privado Televen, donde señaló que la propuesta fue elevada al ente emisor nacional y que hasta el momento no han recibido respuesta.

"Enviamos una carta al presidente del Banco Central sugiriendo esta propuesta, que agilizara, porque vienen dos meses difíciles necesitamos resolver este problema", agregó en referencia a noviembre y diciembre, meses que históricamente presentan variaciones significativas de los movimientos comerciales del país.

Según Guerra, si se reseña el billete de 100 bolívares (que debió salir de circulación en diciembre pasado y cuya salida se ha visto postergada en repetidas oportunidades), se puede tener la misma capacidad adquisitiva y se resuelve "transitoriamente" la escasez de billetes.

"Hasta que definas un nuevo programa económico que baje la inflación, que es la solución de fondo de este problema", acotó.

Los venezolanos enfrentan una escasez de dinero efectivo, entre otras razones y según el Gobierno de ese país, por el supuesto contrabando de billetes hacia la frontera con Colombia.

Otro factor es la galopante inflación, una cifra que no ofrece el BCV desde 2015, pero que según el Parlamento venezolano acumula 366,1 % en lo que va de 2017.

"No hay suficientes billetes. ¿Por qué? Por la inflación, la inflación ha destruido. Con un billete de 20,000 ahorita no llegas a un cartón de huevos (30 huevos)", detalló.

A la escasez de estos papeles, además, se suma la medida de la suspensión de avance de billetes en comercios, que servían como escape para el ciudadano que, en promedio, puede retirar un máximo diario de entre 10,000 y 20,000 bolívares, equivalentes a entre 3 y 6 dólares de acuerdo a la tasa oficial de referencia.

"Un billete de 10,000 (bolívares) emitido en enero de este año (...) perdió 75 % de su valor, por la inflación. Lo que tú comprabas con este billete de 10,000 ahora necesitas muchos más billetes y por eso es que ahora está escaseando", explicó Guerra.

El parlamentario señaló que la escasez de billetes también se debe a que estos son importados y que el BCV debe a las casas de impresión de monedas.

"Este billete es traído, importado y las casas comerciales de impresión de monedas el Banco Central tiene un atraso con ellas, no le han pagado y los billetes no han llegado" y, afirmó Guerra, "no van a llegar".

Venezuela ya ha registrado al menos dos crisis por efectivo en los últimos meses, siendo la más grave la que ocurrió a mediados de diciembre pasado luego de que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, ordenara retirar en tres días el billete de 100 bolívares, para entonces el mayor signo monetario del país.