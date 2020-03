Donald Trump afirmó el miércoles que no ve "ninguna razón" para eliminar los aranceles punitivos sobre cientos de millones de dólares de importaciones desde China.

"No hay ninguna razón para hacerlo", dijo el mandatario en relación a una suspensión de la medida, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Washington y Pekín firmaron a mediados de enero un acuerdo comercial que puso una tregua a su guerra comercial iniciada en marzo de 2018.

En el marco de este acuerdo, Washington bajó a la mitad los sobrearanceles que impuso el primero de setiembre pasado sobre 120.000 millones de dólares de productos chinos.

Pero la mayoría de estos aranceles aduaneros sobre 250 mil millones de dólares de productos chinos se mantuvo.

De su lado, China redujo a la mitad a mediados de febrero aranceles adicionales sobre 75.000 millones de dólares de productos estadounidenses, para tranquilizar a los mercados alarmados por el impacto económico del nuevo coronavirus.

Trump indicó que las autoridades chinas "no abordaron" el tema durante los últimos intercambios bilaterales. "China no me pidió nada", añadió.

Dijo que Pekín podría pedir "una suspensión u otra cosa" en momentos en que la economía se ve duramente afectada por el impacto del coronavirus.

"Tienen su peor año en 76 años", dijo el mandatario.

"Pero (...) eso no tiene nada que ver con los aranceles", enfatizó.

En febrero la economía china se vio prácticamente paralizada por las medidas para frenar la epidemia.