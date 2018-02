Ven en el 'brexit' un motivo de 'esperanza' para el Reino Unido

Johnson, uno de los grandes abanderados de la desconexión de los Veintisiete, incidió en los beneficios legales y económicos que traerá la marcha -prevista para marzo de 2019- en un discurso en Londres, como parte de una campaña promovida por la primera ministra, Theresa May, para clarificar su postura ante Bruselas.

El jefe del Foreign Office empleó un tono conciliador que los analistas han percibido como un intento por acercar posturas y limar las agrias divisiones existentes entre los partidarios del " divorcio" y los sectores eurófilos que temen sus efectos.

En su intervención, advirtió contra el " error desastroso" que supondría, según él, tratar de frenar la retirada y esgrimió que cualquier amago en este sentido generaría un " sentimiento de traición permanente e imposible de erradicar" entre la ciudadanía.

" Temo que algunas personas están cada vez más decididas a frenar el 'brexit', a revertir el referéndum del 23 de junio de 2016 y a frustrar la voluntad de los ciudadanos", apuntó.

El " brexit", prosiguió, " no tiene que ser nacionalista, sino que puede ser internacionalista; no tiene que ser una amenaza económica, sino una oportunidad considerable, ni ha de ser anti británico sino una manifestación de la histórica genialidad nacional de este país".

Afirmó que con " el acuerdo adecuado", los británicos podrán seguir " viviendo, trabajando y retirándose en la UE tras el 'brexit'".

Johnson opinó además que es " intolerable" y " antidemocrático" que este país tenga que atenerse a las reglas marcadas por la UE una vez consumada la marcha del bloque, al tiempo que aseguró a los detractores del " brexit" que sus temores son " infundados".

Por el contrario, sostuvo que la opción de la salida representa " un motivo para la esperanza", que abrirá las puertas a un Reino Unido " que mira hacia afuera, más global y liberal", además de ahorrar a este país " sumas colosales".

Instó a aquellos que se preocupan por desligarse de la unión aduanera o el mercado único a tener en cuenta que los beneficios económicos de la permanencia " no son ni tan evidentes ni irrefutables como a veces se afirma".

"Solo recuperando el control de nuestro marco regulatorio y los programas de tarifas podemos cerrar estos contratos, y explotar los cambios en la economía mundial", insistió.

En su cuenta de Twitter, el laborista Andrew Adonis tildó a Johnson y sus correligionarios de " panda de charlatanes" y le acusó de " mentir" en la campaña previa al referendo.

Boris speech tomorrow typical bluster. Time to unite .... behind him and his bunch of charlatans. We are in this mess because his motto was the most infamous line in Milton: 'Better to reign in Hell than serve in Heaven'