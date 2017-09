Wall Street cierra sin dirección tras reunión de Fed: Dow bate récord

La Bolsa de Nueva York cerró este miércoles sin una dirección clara tras los anuncios sin sorpresas del banco central estadounidense (Fed) que no provocaron grandes reacciones de los inversores: el Dow Jones subió 0.19%, lo que le permitió batir un nuevo récord, mientras que el Nasdaq cedió 0.08%.

El índice estrella Dow Jones Industrial Average subió 41.79 puntos, a 22,412.59 puntos.

El Nasdaq, de predominio tecnológico, perdió 5,28 puntos, a 6,456.04 unidades.

El índice ampliado S&P 500 subió 0.06%, o 1.59 punto, a 2,5008.24 unidades. También rompió un nuevo récord.

Tras haber oscilado en torno al equilibrio hasta la difusión de un comunicado de la Reserva Federal (Fed), los índicdes empezaron a dudar antes de perder un poco de terreno y luego recuperarse antes del cierre.

La Fed, como estaba previsto, anunció su decisión de dejar de invertir paulatinamente en bonos del Tesoro estadounidense a partir de octubre, una medida de apoyo a la economía aplicada tras la crisis financiera de 2008.

La institución también mantuvo sin cambiar sus tasas de interés, pero indicó que preveía seguir subiéndolas por tercera vez antes de fin de año. También se mostró más optimista sobre el crecimiento económico en 2017, estimando que el impacto de los huracanes sería temporal.

"Todos estos anuncios, sin sorpresas, no cambian demasiado para el mercado bursátil a corto plazo", afirmó Peter Cardillo de First Standard Financial.

El mercado obligatorio tuvo movimientos moderados: el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subía a 2.269%, contra 2.245% el martes de noche, mientras que el de los bonos a 30 años caía a 2.808%, contra 2.817% la víspera.