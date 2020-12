Wall Street cierra en máximos ante un posible acuerdo para estímulo anticovid

Por EFE



La Bolsa de Wall Street cerró con avances y nuevos récords este jueves y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, avanzó el 0,49 % en una jornada animada por los avances en las conversaciones del Congreso de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo sobre un segundo paquete de estímulos por la covid-19.

Al término de la sesión en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones ganó 148,83, puntos, hasta los 30.303,37 unidades, aupado por Johnson & Johnson (2,57 %), Home Depot (1,63 %), Nike (1,59 %) y Visa (1,35 %).

El selectivo S&P 500 encadenó tres días consecutivos de ganancias y alcanzó cifras nunca vistas al subir un 0,57 % o 21,31 enteros, hasta 3.722,48 puntos, mientras que el índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las principales tecnológicas, también terminó en verde y marcó un récord con un ascenso de 0,84 % o 106,56 unidades, situándose en 12.764,75.

La mayor parte de los sectores cerraron a alza, con el destacado avance del inmobiliario (1,21 %), el de materiales (1,18 %), el sanitario (1,12 %) y el tecnológico (0,75 %). Sólo los sectores de energía (-0,57 %) y comunicación (-0,32 %) cerraron en rojo.

La sesión estuvo marcada por los avances en el Congreso de Estados Unidos para cerrar de manera inminente un segundo paquete de ayudas a la economía para hacer frente a la pandemia de la covid-19, incluyendo una segunda ronda de cheques a los estadounidenses para estimular el consumo.

El avance positivo de las conversaciones se añade a la posible aprobación esta semana de una segunda vacuna contra la covid-19 desarrollada por Moderna, que se sumaría a la Pfizer, que lleva una semana siendo suministrada.

Las noticias positivas contrastan con el rápido aumento de los contagios por la covid-19 en Estados Unidos, que registró 200.000 nuevas infecciones el miércoles, mientras que la cifra de fallecidos se acerca a las 310.000 personas.

Moderna avanzó cerca de un 5 % al cierre de las cotizaciones coincidiendo con la reunión este jueves del comité que revisa la autorización de emergencia de las vacunas contra la covid de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

La FDA ya ha dicho que considera que la vacuna de Moderna demuestra ser eficaz y segura en la lucha contra la pandemia y la aprobación para ser suministrada en todo el país podría ser cuestión de horas.

"El estímulo es todavía el principal impulso del mercado ahora mismo. Hasta que no hagan algo no habrá movimientos claros y parece que hay motivación para conseguir el acuerdo", aseguró Dan Demming, director de KKM Financial.

Los datos de solicitudes de prestaciones por desempleo anunciadas este jueves aumentaron hasta los 885.000 durante la semana que finalizó el 12 de diciembre, lo que pone el plan de estímulo y las vacunas en el centro de los cálculos de los inversores, que consideran que son vitales para comenzar a ver la luz al final del túnel de la pandemia.

En otros mercados, el petróleo de Texas subía a 48,36 dólares el barril, el oro ascendió a 1.890,00 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años aumentó a 0,935 % y el dólar se devaluaba frente al euro, con un cambio de 1,227.