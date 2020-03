Estiman que cifras económicas de Panamá serán 'totalmente negativas' en el primer trimestre del 2020

Expresó que el primer análisis que se tiene que hacer, es el relacionado con los efectos globales que se generan en la economía, es decir desde que empezó a finales de diciembre en China y su extensión durante los meses de enero y febrero en China.

Asegura que lo anterior ha causado un deterioro en la producción y en el comercio.

Estudios del Banco de Asia para el Desarrollo ha pronosticado que las pérdidas en un escenario optimista, podrían estar en 177 mil millones de dólares y en uno más pesimista, serían 347 mil millones de dólares.

Los sectores más afectados sería el de transporte. En ese sentido, el transporte aéreo podría tener pérdidas por 27 mil millones de dólares.

Dos tercios del impacto lo sufrirá China y un tercio lo sufrirán las economías que están más vinculadas a ese país, como lo es el caso de Panamá.

El país compra a China mil 300 millones de dólares y a los Estados Unidos 3 mil 800 millones de dólares, lo que sumado representa el 40% de las importaciones. Por otra parte, se compra a Asia, vía Zona Libre de Colón, 6 mil millones de dólares.

En tanto, destaca que China es el segundo usuario del Canal de Panamá. Y si no hay producción, no hay carga, si no hay carga no hay navíos, no hay peajes y sin peajes no hay contribuciones al presupuesto nacional.

Según Moreno, el ministro Héctor Alexander, ya se está reuniendo con diferentes sectores para tratar el tema.

Estima que las cifras económicas del primer trimestre en Panamá van a ser “ totalmente negativas” y el comercio se va a ver “ sumamente” afectado y prueba de ello es lo que se ha estado viendo en los últimos días en los centros comerciales.

El experto asegura que preocupa lo que pueda pasar con las medianas y pequeñas empresas, ya que podrían enfrentarse a la realidad de que no haya los insumos que necesitan para su producción.

Incremento de precios

Desde la teoría económica, sostiene que, si hay una alta demanda de un producto, se puede generar un incremento en su costo, pero a la vez, esa misma teoría plantea que cuando hay distorsiones en el mercado, que se conocen como fallas del mercado, se necesita la intervención de los gobiernos.

Esa intervención tiene que ver con la regulación de precios que estén vinculados a emergencias sanitarias, además de si en algún momento hay desabastecimiento de insumos médicos, el Estado también puede hacer compras directas.

También expresó que el ministro Alexander, ya debe tener un plan de acción para aplicar en diferentes escenarios, tanto optimistas, como pesimistas.

La situación también puede incrementar el porcentaje de desempleo en el país y sectores económicos que generalmente ayudan al incremento del Producto Interno Bruto (PIB), están siendo golpeadas.

Preocupación de comerciantes

Domingo De Obaldía y Rino Tamburelli, de la Asociación de Dueños de Restaurantes han manifestado su preocupación por la baja de clientes que están observando en las últimas horas.